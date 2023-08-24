一張圖看懂胸痛主要原因。醫指常見６情況，３警訊即刻就醫！

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一張圖看懂胸痛４大原因。醫教從感受、時間、位置判別！
郭志東醫師指出，胸痛原因主要可分成４大類，包括心血管系統、呼吸系統、消化系統、神經肌肉。民眾發生胸痛時，可以「感受、時間、位置」進行初步判別。
悶痛、持續、位置模糊：心血管系統如血管阻塞、心肌炎、心肌梗塞、心包膜炎等。與心臟、心血管系統相關的疼痛感受，常見有如鈍痛、悶痛、有石頭或重物壓迫、領口被揪住的感覺，且時間較長。
悶痛、持續、延伸疼痛：心肌梗塞心肌梗塞引起的胸痛就可能陸陸續續達約30分鐘，且位置模糊、會出現延伸性疼痛，疼痛範圍延伸至左肩、左背、頸部、下顎、牙痛等，甚至痛到冒冷汗，是須緊急就醫的急症，有致命危險。
刺痛、持續、擴散胸背：主動脈剝離同樣是心血管相關、急症、也有致命風險，但若是主動脈剝離，呈現的疼痛感則常見為刺痛、撕裂痛、刀割痛，時間也較長，範圍較廣、逐漸擴散，並也可能痛到冒冷汗。有別於心肌梗塞，疼痛位置常見於前胸中央或左側，以及擴散至後背，須特別注意。
悶痛、持續、位置清楚：呼吸系統如肺炎、肺部腫瘤、肺結核、肋膜發炎、氣胸等。呼吸系統引起的胸痛，通常感覺悶痛、時間較長，可能咳嗽、喘不過氣，疼痛位置較為清楚，可指出約略位置。
悶痛、持續、位置模糊：消化系統如胃食道逆流、食道腫瘤、胃痛等。消化系統的胸痛也常為悶痛、時間較長、位置較模糊，且常見與姿勢或飲食有關，例如胃食道逆流就可能因咖啡、甜食、躺姿引起。
刺痛、較短、位置清楚：神經、肌肉如帶狀皰疹、軟骨炎、肌肉拉傷、外傷引起的慢性疼痛等。神經肌肉引起的疼痛，多以刺痛呈現，時間較短，可能幾秒至幾分鐘就消失，且位置清楚。而肌肉相關也可能與姿勢有關，像是長時間低頭、駝背、姿勢不良，就有可能引起胸口肌肉疼痛。
胸痛原因百百種，要就醫嗎？醫呼籲３警訊即刻就醫！
郭志東醫師表示，胸痛的原因非常多，上述也僅是其中幾項，且呈現的症狀感受也可能有所不同，臨床上就常見原以為是胃食道逆流，經診斷發現是心血管問題。
有鑑於胸痛原因及症狀如此複雜，有的不要緊、有的卻有立即性的生命危險，郭志東醫師建議，若是出現危險徵兆就即刻前往急診，即便診斷後不要緊，也不可錯失黃金救援時間，以免誤判釀成憾事。
３警訊即刻就醫：首先是主觀感受，當胸悶、胸痛、喘不過氣等各種疼痛或不適已經難以忍受，甚至出現「是否需要掛急診？」的想法時就應提高警覺，尤其是冒冷汗，冒冷汗是身體處於急症、有生命危險、無法負荷時會出現的症狀。而若再更進一步出現危急症狀，例如昏倒暈厥、意識模糊、呼吸困難等，更不可再繼續觀察。
最多觀察3-5分鐘：郭志東醫師也表示，民眾觀察胸痛也不可過久，雖然心肌梗塞、主動脈剝離等急症疼痛時間較長，但也得考量黃金救援時間，拖的越長，情況往往越不樂觀，因此建議觀察胸痛最多3-5分鐘，特別是高風險族群。
胸痛慎防急性心臟病、氣胸，醫指風險族群更要提高警覺！
郭志東醫師提醒，胸痛最讓人擔心的就是心肌梗塞、主動脈剝離、氣胸等可能致命的急症，主要和心血管健康有關，因此有心臟相關疾病、曾經動過心臟相關手術，或是有三高、糖尿病，以及肥胖、年長、抽菸、酗酒等血管健康堪憂民眾，還有體型高瘦較容易氣胸的族群，這些高風險者出現胸痛時觀察3-5分鐘，情況不對勁就立即就醫。
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