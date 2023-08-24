助新住民轉職！柬埔寨新移民成超商店員 通過「訓用合一計畫」
「您好，歡迎光臨！」一進門市就可以聽到充滿熱情與活力的招呼，在7-ELEVEN豐社門市服務的達妮，出生於柬埔寨的她嫁到台灣多年，過去生活一直以照顧家庭為主，現在小孩漸長大，讓她有機會參加訓練後外出工作找到自己新生活。勞動部勞動力發展署中彰投分署為新住民拓展工作領域，特別與統一超商合作「訓用合一計畫」，成功培訓一批以新住民為主的職訓學員，透過訓練習得一技之長，結訓後即投入各大門市服務，透過先訓練後僱用的方式，達到勞雇雙贏的目標，成為台灣新勞動力。
國際中心賴正琳／綜合報導
參加本次訓練的達妮表示，她在進入門市前曾從事過飲料店及麵包店的內場人員工作，求職過程中因其新住民身份，部分老闆會有疑慮，透過勞動力發展署中彰投分署辦理的門市服務人員培訓班，同時精進門市常用語文，更針對門市管理實務及門市報表與數據應用等深入訓練，結訓後立即就業，讓她上班後感受到無比的踏實。也因她工作態度積極，到職不到2個月店長便開始教導達妮帳務管理與報表製作，這對她來說是極大的肯定。
面對高齡化與少子化對於勞動人口的衝擊，統一超商表示，透過訓用合一計畫中「先訓後僱」的訓練模式，可以快速補充企業所需人力，學員也能從訓練課程規劃的場域模擬訓練，及門市體驗實習中更清楚工作實務內容及操作方式，有助於接軌後續職務的運用。
中彰投分署表示，截至今年6月，台灣有逾58萬外籍配偶，其中大多數是台灣媳婦，這些新住民的勞動意願很高，70.92%均在就業中，從事行業以製造業佔 31.7%為最高，其次為住宿及餐飲業佔 23.4%，新住民的尋職特色是找離家近且工作時間有彈性的工作類型，剛好與連鎖便利商店的特性相符，該班參訓學員半數以上在結訓時就成功就獲得門市工作，結訓並通過考核就可立即上工，也協助二度就業婦女回歸職場。
分署訓用合一課程為有意願就業的民眾提供訓練後立即上工的機會，訓練費用由政府補助八成或全額，相關職訓課程可上「台灣就業通」查詢報名或洽詢04-23592181。