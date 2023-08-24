高分署YS助協助青年了解創業方向及各階段所需服務

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從小跟隨父母到各地市場、夜市擺攤叫賣的她，在耳濡目染下喜歡創新和接觸新鮮事，雖然因為忙碌不方便參加YS的活動，但她發現從YS的官網、臉書和IG一樣有超多有料資訊，因緣際會下還得知勞動部的「微型創業鳳凰輔導計畫」，有貸款利息補貼和創業諮詢輔導。
本身喜愛麵食，發現市場上鮮少有乾淨舒適又主打鍋燒料理的專賣店，因而興起自創品牌念頭，決定離職跟哥哥共同創立「春洋鍋燒」，注入復古新潮的時尚元素，搭配友善農產的食材配料，期許能成為推廣高雄國民美食的窗口。
為與現有市場做出區隔，正愁沒有資金可以升級硬體設備與展店計畫，她從18小時的創業課程學習到更嚴謹的財務規劃、行銷通路策略等專業知能，並在創業顧問輔導協助下，順利獲貸40萬元。董芷瑜運用這筆資金優化用餐環境，在疫情期間成功逆勢展店，更希望未來能朝向加盟擴充。
她說高分署和YS很大心，為協助有意創業的青年跨出第一步，除了透過辦理創業課程、諮詢輔導、企業見習等一條龍服務，強化青年創業知能與意願，還辦理青年創業家座談暨創業資源交流會，她受邀「回娘家」為青年助攻，分享自己的創業經驗，能助人也好有成就感。
高屏澎東分署長郭耿華表示，勞動部推動「投資青年就業方案2.0」以「定方向」、「增人才」、「促就業」、「爭好薪」、「轉正職」五大目標及策略措施，為15-29歲青年量身打造更多元的就業及創業管道，YS為協助青年了解創業是否適性及釐清自己創業方向，並能即時獲得問題解決與建議，今年還規劃「隨到隨問」駐點諮詢服務，由創業顧問以個別諮詢方式，協助有意創業青年探索職涯與盤點資源，也提供各階段創業所需服務，發展就業、創業契機，以爭取更適性的職涯發展及圓人生夢想。更多「投資青年就業方案2.0」及創業相關資訊請上高屏澎東分署官網查詢https://kpptr.wda.gov.tw。