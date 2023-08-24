中部已失守北部不能再丟　秦慧珠提建言：侯友宜應多在北市走動

我是廣告 請繼續往下閱讀
秦慧珠說，慈惠堂司儀主持參拜典禮時，以「永齡基金會創辦人」稱呼郭台銘，也沒有特別提到總統選舉，所以看起來是個宮廟參拜和與基層互動的活動。
她觀察，郭台銘在談話中提到對里長的重視和他跟北投里長互動的情形，8月12日郭台銘去北投福星宮參拜，之後也在廟口開講，當天也有一些里長出席。而8月18日郭台銘到中正區參訪南機場樂活園地，順便參加忠勤里方荷生里長的座談和老人共餐，幫老人打飯菜，還了解食物銀行的運作情形。
秦慧珠表示，郭台銘在台北市乃至全國拜廟，然後在廟口開講的模式，應該會持續下去，和個別里長的互動也不會減少。但和外縣市不同的是，台北市檯面上的政治人物和立委參選人，都未出席郭台銘的活動，但很難避免里長和宮廟人士參加。
她也提及，8月21日賴清德去台北市大安區火聖廟參拜，陳錦祥前議長陪同，也跟賴清德閉門談，接下來賴清德也會循此模式在台北市走動拜廟，拜訪藍營里長和藍營地方樁腳。
秦慧珠建議，郭、賴在台北市走動，侯友宜卻少在台北市出現，相對會造成一些「不重視台北市基層」的騷動。侯友宜在北市的民調並不高，和北市的互動相對也較少，侯辦恐怕要針對這一點，做好補強的規劃。
秦慧珠說，北部和中部是國民黨的優勢區，目前國民黨在中部已頻頻失守，南投議長、副議長、彰化議長、苗栗前縣長都表示不挺侯，如果北部再不守住，恐怕情勢更加吃緊。