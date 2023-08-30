2023陸劇攻略／《偷偷藏不住》陳哲遠爆紅！趙露思旺夫體質發威
趙露思、陳哲遠主演的2023年最甜蜜陸劇《偷偷藏不住》席捲串流平台，故事從女主角如何從哥哥朋友眼中的「小孩」，一步步把按捺在心中的初戀走到雙向奔赴，細膩複雜的情感被封為「純愛劇天花板」，也再次證實趙露思的「旺夫體質」，繼《傳聞中的陳芊芊》丁禹兮、《長歌行》劉宇寧、《星漢燦爛．月升滄海》吳磊之後，再度捧紅搭檔CP陳哲遠。
記者羅凌筠/綜合報導
《偷偷藏不住》掀起純愛劇風潮，女主角「桑稚」從年少13歲開始，暗戀著哥哥大學室友「段嘉許」，2人相差5歲，趙露思細膩詮釋桑稚對於自己的暗戀小心呵護，默默守住「兄妹」的立場，道盡初戀的酸澀跟委屈。男主角陳哲遠身高180公分，詮釋「全民初戀」段嘉許，把甜寵、撩人、不要臉的特質拿捏得宜，火速晉升今年最具人氣的男神。
24歲的趙露思成名之路相當傳奇，她在國中時以一組清純無害的自拍照轟動各大論壇，曾遠赴台灣就讀明道大學服裝設計系，當時為了投資的學校美食街攤位，親自到北斗市場挑豬肉餛飩的食材，美貌風靡校園。2017年參演古裝言情劇《鳳囚凰》開啟演員路，後來演出多部甜寵劇，臉蛋可愛、神韻嬌憨的趙露思，以「傻白甜」的超萌表情包火速竄紅。
回到趙露思躋身一線演員的起點，2020年她主演穿越喜劇《傳聞中的陳芊芊》，和男主角丁禹兮雙雙爆紅。在古偶《長歌行》裡，趙露思和189公分的劉宇寧組成「最萌身高差」，大灰狼侍衛吃掉小白兔公主的甜寵劇情，讓這對副CP人氣不輸男女主角吳磊、迪麗熱巴。而長篇史詩《星漢燦爛．月升滄海》，由吳磊詮釋霸道將軍，因復仇大業錯失愛人趙露思，開啟「追妻火葬場」，創下口碑、收視雙贏的紀錄。