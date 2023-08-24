是否要禁朝鮮半島與俄羅斯海鮮　中國外交部避答

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汪文斌對此沒有正面答覆。他說，中國海關總署今天已經發布了關於全面暫停進口日本水產品的公告，大家可以查閱。
汪文斌說，日本政府24日無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動「福島核事故汙染水」排放，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。
他還說，自人類和平利用核能以來，人為向海洋排放「核事故汙染水」沒有先例，也沒有公認的處置標準。
汪文斌說，日方將「核汙染水」一排了之，同時也將自己置於國際被告席，必將長期受到國際社會譴責。
據報導，日本朝日電視台記者在會中提問，日本政府表示核處理水是沒問題的，國際原子能總署（IAEA）也同意核處理水是沒問題的，世界上的大部分國家也不反對排放，為什麼中方不相信日本和IAEA的結論？
汪文斌回覆稱，日方未解決國際社會關於「核汙染水」淨化裝置的長期可靠性，「核汙染水」數據的真實準確性，排海監測安排的有效性等重大關切。中方等利益攸關方多次指出，如果「核汙染水」是安全的，就沒有必要排海，如果不安全就更不應該排海。日方強推「核汙染水」排海不正當、不合理、不必要，是極其自私、極端不負責任的行為。
他強調，不只是中國強烈反對日方的錯誤舉動。就算在日本國內，中方也注意到相當多的民眾都對日本政府強推「核汙染水」排海的行為，提出了質疑和反對之聲，這充分說明了這個問題的性質。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1120824
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