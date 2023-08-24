陸客快來了！兩岸觀光將逐步恢復　旅行業者：對國旅利多

今陸委會公布，恢復兩岸觀光旅遊相關規劃，將自9月1日起恢復旅居或留學海外、香港澳門大陸地區人民得申請來臺觀光，依據移民署統計，108年該等旅客入境人次約9.3萬人次。
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觀光局表示，鑑於兩岸民間旅遊交流已暫停超過3年，雙方旅行業名單、從業人員人力配置、旅遊資源及接待能量等均有所變動，為確保國人前往大陸團體旅遊品質，將於1個月準備期間內與旅行業者討論恢復團體旅遊之應注意事項，及與旅行公會研擬符合實務調控方式，細節確定後再向旅行業者公布。
觀光局提到，考量旅行業已超過3年未接待大陸觀光團，從事第一線作業的從業人員多有異動或調整情形，為使旅行業重新熟悉陸團來臺觀光相關管理法規、入臺證辦理流程、陸團接待與通報及赴陸旅遊安全等事宜，該局預計於9月邀集相關單位辦理說明會，向旅行業者宣導辦理陸客觀光業務應注意事項，詳細場次資訊，後續會再通知旅行業者報名參加。
針對陸委會今日公布恢復兩岸觀光旅遊相關規劃，雄獅旅遊回應，對此樂觀其成，將配合主管機關政策積極準備。已針對既有直飛航點城市做產品規劃，待開放後即可上架。
雄獅旅遊表示，中國大陸因文化相近、沒有語言隔閡，台灣消費者對大陸旅遊有一定期待，尤其是銀髮族市場，且隨著兩岸直航航點陸續恢復，商務往來及旅遊需求增加，預估還有一波台胞證辦理熱潮。此外，兩岸觀光恢復後也有助於推廣台灣精緻旅遊行程，像是鳴日號、藍皮解憂號等，對於國旅將會是一大利多。