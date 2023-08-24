獨／直搗侯友宜本命區！郭台銘鎖定新北板橋設競總 接洽了這地點
鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統箭在弦上，近日不但大動作登報、下電視廣告宣揚和平倡議理念，更傳出已經下了250面大型看板，連署書也已經備妥。《NOWnews今日新聞》掌握消息，郭台銘開始尋覓競選總部的位置，鎖定國民黨總統參選人侯友宜的本命區新北板橋，近日更透過地方人士推薦，找到了板橋錢櫃對面5層樓的獨棟房子，目前是一間預售屋的接待中心。
記者余祥／台北報導
郭台銘備戰獨立參選，近期動作不斷，23日在三大報刊、電視媒體刊登和平倡議的廣告，資深媒體人也頻頻爆料，郭台銘已經向廠商下訂250面大型看板，更流出連署規劃單，中南部金流已經到位，就等郭台銘正式宣布參選。
郭台銘今日在行程中「類表態」：「2024年這局太重要了，大家不要選黨要選人，他無黨無派出來選，大家給他來相挺！」近日的公開談話中似乎已經藏不住要參選的意圖。
據了解，郭台銘陣營也在積極尋覓競選總部的位置，更鎖定在侯友宜的本命區新北板橋，郭陣營透過地方人士幫忙牽線推薦適合的地點，地方人士介紹位於板橋錢櫃對面、目前是一間房屋接待中心，與郭陣營方面洽談，該接待中心將在9月底結束，郭台銘正式登記參選後正好可以作為辦公空間，在空間上是一棟五層樓獨棟的房子，空間運用的彈性很大，不過，還在等郭最後的決定。
若郭台銘選定該地點為競選辦公室，與侯友宜位於板橋縣民大道的鵬程新板商業大樓的競選總部只有1公里左右的距離，車程只要5分鐘，郭台銘直搗侯友宜的本命區，也讓黨內人士嘆「下手真狠！」