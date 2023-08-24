特企／《HPV人生規劃局》隋棠＆鄭元暢化身命運部長奪回人生主導

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根據美國研究報告，每個人一生中都有8成機率感染HPV，大部分HPV感染體內機制可自行清除，但若持續感染且體內機制無法自行清除，還可能導致子宮頸癌、頭頸癌、肛門癌、外陰癌、陰道癌等癌症或疾病。台灣婦產科醫學會理事長陳思原就表示： 「像是台灣婦女常見的子宮頸癌，有近100%是由HPV所引起，且HPV感染不僅是性生活複雜者或是女性專利。即使你只有一位性伴侶，也有6成的機率感染HPV1，男性也可能因HPV感染引發頭頸癌。有鑑於此， 我們希望透過《HPV人生規劃局》影劇以寓教於樂的方式讓民眾認知到這些癌症真的距離我們不遠，但是它們是可以被預防的，在此鼓勵民眾積極採取HPV預防行動，保護自己的同時，也能保護人生重要另一半！ 」
台灣婦產科醫學會今年特地攜手國賓影城於台北長春戲院播映系列預告，期盼民眾在觀賞影劇同時，也別忘記做好HPV預防3關鍵：男女依醫囑施打HPV疫苗、女性定期抹片檢查、安全性行為2，掌握自己人生命運就從現在開始！
隋棠＆鄭元暢化身命運部長 呼籲民眾預防HPV奪回人生主導權
大眾普遍認為只要努力付出就能掌握人生，不過「罹癌」風險卻常常出乎所料。今年台灣婦產科醫學會除了再度邀請以知性女性形象深植人心的隋棠外，還特別邀請療癒系暖男鄭元暢共同擔任今年度HPV衛教大使。劇中，他們化身掌握人類愛情與婚姻命運的愛情部長與婚姻部長，雖然彼此間常因對於愛情及婚姻有不同的看法而產生許多摩擦，但面對HPV威脅兩人卻同仇敵愾。
HPV衛教大使隋棠表示：「去年在拍攝台灣婦產科醫學會的HPV宣導影片時，就很深刻認知到HPV對女性的威脅，也很驚訝發現即使台灣的子宮頸癌預防觀念普及，但該癌症依然是台灣婦女前十大癌症死因之一，故非常開心今年能再度受邀擔任HPV衛教大使向大家宣導HPV預防觀念！我非常認同《HPV人生規劃局》傳達的選擇命運主動權操之在己的概念，生活中碰到挫折是無可避免，但只要能為自己及愛的人做出最好的決定就是對人生負責的方式。像是預防HPV就是每個人都能做到的一件事，所以不論你是少女、輕熟女甚至熟女，鼓勵大家都要重視HPV預防，為自己奪回人生主導權。」鄭元暢則表示：「《HPV人生規劃局》是一個以幽默詼諧的角度來向民眾傳遞HPV預防重要性的戲劇，當初在接到邀約時我立馬答應了，除了覺得故事很有趣外，也因為我知道HPV不僅是女性專利，男性也可能感染。所以早在多年前我就有去諮詢醫師並接種HPV疫苗，也希望藉此邀請民眾一起來採取預防行動。」
立即參與HPV機智問答 別讓癌成為你人生絆腳石
即日起至12/31，到國賓指定影城購買影劇獨家飲料&爆米花，並至活動官網參與HPV機智問答活動，了解HPV預防小知識，以及搜尋離你最近的HPV衛教友善診所，踏出預約諮詢HPV第一步，幫助保護自己、保護另外一半外，還能免費獲得中可&小爆米花組合套餐，限量500份先搶先贏！
現在就前往台灣婦產科醫學會YouTube頻道 觀看奇幻影劇《HPV人生規劃局》EP1：檢討會，與部長們一起奪回人生主導權！ EP2、3分別預計於8月30日及10月3日正式登場，敬請期待！