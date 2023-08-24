張鈞甯阮經天「16年友情」撕破臉！他靠1招和解笑虧：膚淺的女人
電影《查無此心》今（24）日舉行記者會，監製唐在揚率領導演曾英庭、張鈞甯、阮經天齊登場！阮經天爆料因為拍攝此片，與張鈞甯首度爆發爭執，他還透露，事後每天買早餐給她才合好：「膚淺的女人！」聊到動畫《山道猴子的一生》，阮經天自嘲：「我自己也是有交通的狀況，除了嘲笑之外，更希望導向正確的方向。」
記者黃雅琪/台北報導
阮經天在片中演出非法移工仲介，與飾演喪夫女警的張鈞甯有許多對手戲，兩人私下認識16年，首次發生激烈爭執竟是因為拍攝《查無此心》，阮經天直言：「張鈞甯是認真魔人！當兩個執著的人碰在一起，一定會有爭執。」他透露，拍攝時不只一次爭執，在最後一場戲，兩人為了要不要打他大吵，誰也不讓誰。
問到兩人後來如何合好？張鈞甯表示：「爭執完就覺得，大家都是為電影好，就過了！」阮經天則爆料：「哪有？我每天幫妳點早餐！」此話一出，張鈞甯才想起來，拍攝期間因節食無法正常飲食，每天最期待的就是阮經天的早餐，令一旁的阮經天笑虧：「膚淺的女人！」
張鈞甯為《查無此心》獻出人生最憔悴模樣，拍攝期間為符合角色刻意減去7公斤，她透露：「開工前會先在房間裡哭，或是出門慢跑10公里，跑到會滴汗的那種，或是泡熱水澡，這全是為了讓自己看起來整個人脫水跟很沒力。」一場背部全裸淋浴戲，張鈞甯直呼：「你們都不知道我剛剛經歷了什麼！一開始水太燙，我調了一下變太冰，水還噴進眼睛，害我演得超慌亂。」
台灣動畫《山道猴子的一生》近日爆紅，許多網友認為熱愛騎車的阮經天，很適合演出真人版男主角，阮經天先前也在IG開玩笑回應：「劇本好我一定演啊！」今日出席記者會，阮經天再回應：「開玩笑歸開玩笑，我自己也是有交通的狀況，除了嘲笑之外，更希望導向正確的方向。」監製唐在揚則笑說：「他已經是人了，不演猴子。」