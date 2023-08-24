科技讓書店更有趣 顯示科技導入承風書店豐富藝文體驗
隨著科技不斷蓬勃發展，人們的生活方式和文化娛樂經歷了無數的變革。據PWC的統計數據顯示，截至2022年，全球娛樂與媒體產業的營收年增長率達到5.4%，總額更超越2.3兆美元。為推廣台灣智慧顯示產業發展成果，經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)特別將顯示科技導入藝文場域「承風書店」，藉此帶給顧客創新的體驗及服務，也協助書店提升整體營運效率。
記者陳美嘉／高雄報導
為推廣台灣智慧顯示產業發展成果，經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)辦理「智慧零售解決方案成果展」，此次在高雄承風書店，邀請方略電子與元太科技兩家顯示器大廠，結合瑞訊智能與成輝光電的顯示系統整合，共同進行跨領域合作，導入「AM Mini LED 軟性顯示器」、「電子紙顯示看板」與「電子標籤」等。
方略電子處長林永銘表示，在數位化時代，顯示器是連接虛擬世界的重要入口，透過跨域整合，將AM Mini LED軟性顯示器串聯系統整合技術導入承風書店，除可安裝於不同地點，亦可同時展示多種內容，如書店導覽、圖書推薦、活動宣傳等，可藉由引導與互動機制，提升消費者體驗。
元太科技電子紙顯示器具備彩色顯示、超低耗電、180度廣視角，在任何燈光條件下，都能呈現如同紙張般的易讀性。藉由瑞訊智能提供RS-CMS多媒體管理系統整合，讓電子紙不僅可播放多種媒體格式，亦能透過無線網路即時傳送，可快速且高效地即時更新顯示內容。
而在藝文商品販售櫃中導入2.2吋Spectra 3000三色電子標籤，可解決因人工替換需花費大量時間的問題，有效運用人力，提升整體運營效率。且透過電子紙超低耗電及減少紙張使用之特性，為低碳排之環境永續盡一份地球公民心力。
承風書店藝術長黃韋維表示，科技產品進入書店能夠相輔相成，使彼此加分，書店在陳列所使用的紙張可以改由電子紙替代，節省能源的同時也降低人力成本，更能夠及時進行資訊更新，使書店呈現多元的樣貌，相信這些嶄新科技將為書店注入全新的活力。