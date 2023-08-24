剌激足底肌肉助足發育　把握6歲前黃金治療期

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多刺激及訓練 增加足部發育黃尚阡醫師建議多使用環境刺激、安排足部訓練，都能幫助兒童足部肌肉發育、增加足部穩定性，及早發現、即時預防與治療都能降低形成扁平足的機率，早期介入治療對於扁平足兒童的行走狀態與能力更是至關重要，可預防兒童功能性扁平足問題並促進足弓的發展。
黃尚阡醫師說明，功能性扁平足是一種足部結構異常的狀態，例如足弓處過度平坦或是過度降低，使足部失去避震功能、腳承受過多壓力，造成足部不適、疼痛，使走路步態不穩、影響行動能力、無法順利進行喜歡的活動或運動，甚或是使運動表現不佳，可透過復健科醫師、治療師評估並安排合適的治療方式。例如以環境刺激和居家活動訓練，剌激及改善功能性扁平。黃尚阡醫師提醒家長們平時多關注兒童的足部健康，若觀察到兒童出現足部疼痛、步態不穩或姿勢問題等，把握在2~6歲黃金治療期介入治療，避免錯過最佳治療時機。
透過三刺激法 助足部肌肉發育復健科楊敏君物理治療師建議家長可透過以下3方式，剌激兒童的足底部肌肉，幫助兒童足部肌肉發育、加強足弓發育與增加足部穩定性：
1.增加赤腳時間：鼓勵兒童赤腳活動，透過赤腳行走在室內地板或是柔軟踏墊等平面上。
2.多樣化的地面刺激：帶領兒童赤腳踩踏草地、沙灘、泥土等，包括不同的地面材質和高度。
3.進行足部運動訓練：將衛生紙或細繩放在兒童前方的地面上，鼓勵及引導兒童以腳趾撿拾衛生紙，可以搭配數數字或唱歌，也能增加難度，例如請兒童夾住衛生紙的腳要能做上下移動，且維持衛生紙不滑落，也能在地面上放置不同形狀和高度的物體，讓兒童走在物體上面，或是在指定形狀或顏色的障礙物上進行跳躍，又或是帶兒童玩跳繩，都能增加訓練的趣味性與提高兒童參與動機，可鍛煉能增強足部肌肉力量和靈活性。每次訓練的時間與次數根據兒童的能力進行調整。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58954
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