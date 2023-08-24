為了7萬元殺人！19歲男遭押到淡水「活活打死」 警追緝共犯中
新北市淡水驚傳殺人命案！一名19歲的陳姓男子，積欠7萬元債務，昨（23）日深夜前往蘆洲中原路洗車場洗車，陳姓債主得知後，率眾前往堵人，先將他強押至蘆洲區一間民宅毆打，後續又把人帶到淡水凌虐4小時，導致陳男「頭部重創」慘遭活活打死。淡水警方已逮捕包含陳姓主嫌在內的3名嫌犯，正持續追緝其他在逃嫌犯當中，全案將朝殺人罪嫌偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
警方指出，陳男曾多次向陳姓債主借錢，累積金額達到7萬元，但是每當陳姓債主索討欠款時，卻避不見面，昨晚陳男前往中原路行車，行程被債主得知，率眾將陳男從洗車場押走，用棍棒、刀械痛毆後，再將人轉移到位於淡水水源街一段的租屋處凌虐，時間長達4個小時。
直到今天凌晨2點，陳男被打到沒了氣息，不斷嘔吐、失去生命跡象，眾人發現闖下大禍後，撥打119報警，宣稱陳男從床上滾下來後就失去生命跡象，警消到場後，發現現場地面都是嘔吐物，緊急送往淡水馬偕醫院搶救，醫師發生陳男全身都是瘀傷，施暴者再度改口聲稱陳男生前曾和人互毆，說詞反覆。
淡水警方目前已逮捕19歲陳姓主嫌、20歲張姓共犯以及21歲林姓共犯等3人，初步清查仍有至少2人在逃，將擴大追查相關案情，有無其他共犯在逃，全案將朝殺人罪嫌偵辦。