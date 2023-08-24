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全聯中元節倒數加碼！零食、日用品買1送1　連4天延長營業時間

▲中元節倒數一週即將到來！全聯在中元節前4天採購高峰，門市延長營業時間至晚上11點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲中元節倒數一週即將到來！全聯在中元節前4天採購高峰，門市延長營業時間至晚上11點。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中元節倒數一週即將到來！全聯在中元節前4天採購高峰，門市延長營業時間至晚上11點，期間除了滿1000元送800元福利點以及日用品滿499元折50元外，還有零食、商品買1送1優惠，包括盛香珍、奇福餅乾、潔膚濕紙巾、洗碗精、密封袋等都有買1送1。大潤發則是繼創意金紙吐司後，再開賣「元寶麵包」，象徵招財進寶，中元普渡拜拜創意滿分又好吃。

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全聯迎戰中元節前夕採購高峰期，門市自8月26日起29日，延長營業至晚上11點，期間使用全支付或PX Pay全額支付，單筆消費每滿1000元共贈800限時福利點。26日、27日限定全店日用品單筆消費每滿499元，中元節有超過3000項商品挑戰全年最低價。

優惠商品包括，「俏皮寶寶潔膚濕巾補充包」3入1組，單組210元，買1送1，平均1組只要105元；廚房必備「清淨海環保洗碗精」單瓶139元，買1送1，平均1瓶69.5元；OP高效保鮮抗菌密封袋」單盒特價98元，買1送1，平均1盒銅板價只要49元。

▲全聯佛手麵包太可愛！剛上市就熱銷超過8000個。（圖／全聯提供）
▲全聯佛手麵包太可愛！剛上市就熱銷超過8000個。（圖／全聯提供）
普渡必拜零食部分有「奇福餅乾」單盒49元，買1送1，平均1盒24.5元；盛香珍開心果／珍味四果單包127元，買1送1，平均1盒63.5元。還有全聯與宜蘭傳藝中心聯名推出的佛手、佛眼糕餅，因為外型過分可愛，一推出就在社群造成轟動，吸引不少民眾因可愛而購買，好評也反映在銷售上，上架第一週佛手就狂賣超過8000個，自25日起至9月1日推出單個優惠價19元，不到20元把可愛帶回家。

全聯再推多款生鮮商品爆殺價格，即日起至8/31雲林土雞骨腿切塊單盒原價169元，優惠價118元；豬五花肉條(帶皮) 即日起至9月7日每100g原價48元，優惠價每100g為39元；金目鱸魚26日起至8月28日三天限時下殺，單尾特價69元。8月25日至31日熟食同步推出豬雞品項特惠，脆皮油雞、阿里山茶雞每隻369元，不到400元就能買到全雞，價格超殺；客家鹹豬肉原價139元，現在只要119元！

大潤發中元檔期最後加碼，25日起至29日最後倒數連續5天，推出消費單筆滿2000元，享9折現金抵用券，每人每卡期間限參加乙次。同時，大潤發也推薦多款趣味實用的拜拜好物，讓消費者拜好拜滿，除了熱銷8000個的金紙吐司外，新推出「元寶麵包」，象徵招財進寶，升官發財，售價69元。

▲大潤發在中元節檔期，推出創意金紙吐司，可以拜拜又能食用。（圖／業者提供）
▲大潤發在中元節檔期，推出創意金紙吐司，可以拜拜又能食用。（圖／業者提供）
▲大潤發新推出元寶麵包，象徵招財進寶，升官發財，售價69元。（圖／大潤發提供）
▲大潤發新推出元寶麵包，象徵招財進寶，升官發財，售價69元。（圖／大潤發提供）

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