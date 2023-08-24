全聯中元節倒數加碼！零食、日用品買1送1　連4天延長營業時間

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優惠商品包括，「俏皮寶寶潔膚濕巾補充包」3入1組，單組210元，買1送1，平均1組只要105元；廚房必備「清淨海環保洗碗精」單瓶139元，買1送1，平均1瓶69.5元；OP高效保鮮抗菌密封袋」單盒特價98元，買1送1，平均1盒銅板價只要49元。
普渡必拜零食部分有「奇福餅乾」單盒49元，買1送1，平均1盒24.5元；盛香珍開心果／珍味四果單包127元，買1送1，平均1盒63.5元。還有全聯與宜蘭傳藝中心聯名推出的佛手、佛眼糕餅，因為外型過分可愛，一推出就在社群造成轟動，吸引不少民眾因可愛而購買，好評也反映在銷售上，上架第一週佛手就狂賣超過8000個，自25日起至9月1日推出單個優惠價19元，不到20元把可愛帶回家。
全聯再推多款生鮮商品爆殺價格，即日起至8/31雲林土雞骨腿切塊單盒原價169元，優惠價118元；豬五花肉條(帶皮) 即日起至9月7日每100g原價48元，優惠價每100g為39元；金目鱸魚26日起至8月28日三天限時下殺，單尾特價69元。8月25日至31日熟食同步推出豬雞品項特惠，脆皮油雞、阿里山茶雞每隻369元，不到400元就能買到全雞，價格超殺；客家鹹豬肉原價139元，現在只要119元！
大潤發中元檔期最後加碼，25日起至29日最後倒數連續5天，推出消費單筆滿2000元，享9折現金抵用券，每人每卡期間限參加乙次。同時，大潤發也推薦多款趣味實用的拜拜好物，讓消費者拜好拜滿，除了熱銷8000個的金紙吐司外，新推出「元寶麵包」，象徵招財進寶，升官發財，售價69元。