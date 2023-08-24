聲援女友賴品妤 曾玟學坦言很心急「說不心疼是騙人的」
民進黨立委賴品妤今（24）日出席記者會受訪結束要離去時，疑被蜂擁而至記者追問父親賴勁麟一事因而摔倒。其男友苗栗縣議員曾玟學在晚間6時許在臉書發文，認為賴品妤很勇敢也很堅強，相信她和團隊會妥善處理回應，但要說不心疼是騙人的，也希望鄉親們做她的後盾、守護她，「讓她能無後顧之憂的勇敢應戰」。
記者陳威叡／台北報導
曾玟學說，今天早上看到賴品妤出席記者會被推擠後跌倒的新聞，他知道一定會出現許多顛倒是非的攻擊與操作，但賴品妤很勇敢也很堅強，相信她和團隊會妥善處理回應，「但要說不心疼是騙人的」。
曾玟學表示，自己今日原訂行程也滿檔，從上午的事件發生後，即便相當心急，但到現在才有短暫空檔能寫文。也直指該《中天》記者類似行為已不是第一次了，不斷跳針騷擾式的追問，緊貼著賴品妤幾乎黏在她身上，逼的她無路可走，被推擠後撞到器材跌倒，目的非常明顯，「就是想要製造衝突的可能，接著大肆攻擊」。
曾玟學說，立委選戰本就會有各式的質疑和挑戰，面對這樣排山倒海而來的針對性攻擊，強調他們會一起撐過去，也請大家別讓賴品妤孤單，一起聲援並支持她。
最後他也特別拜託新北市第十二選區鄉親們，要做賴品妤最堅強的後盾，「一起守護品妤，讓她能無後顧之憂的勇敢應戰」。