一個掃全部！電支共用條碼付款購物9月上線 橘子支、街口全加入
愛用行動支付的人看過來！金管會今（24）日已同意財金公司「電子支付跨機構共用平台」新增「購物」功能，也就是說，以前去商家消費，店家櫃檯可能放了各家電子支付的QR Code，用哪家就掃那家的QRCode，但之後將採「共同條碼」包括橘子支、街口支付、全支付、悠遊卡、全盈支付、一卡通、愛金卡、歐付寶、簡單行動支付等9家專營電支業者都會加入，預計今（2023）年第3季陸續上線，也就是說，未來一個「共同條碼」就能適用各家電支購物掃碼付款，等於各電支的特約店家全部互通。
記者顏真真／台北報導
金管會銀行局表示，在2022年12月21日同意財金公司經營「電支跨機構平台」新增「購物」功能，今年8月2日同意新增「購物」功能，以電子支付帳戶直連（綁定）信用卡進行消費扣款機制，專營電子支付機構於今年第3季起就會陸續提供服務。
銀行局說，這次電支跨機構平台新增「購物」功能，除可幫助民眾於電支跨機構平臺各通路利用單一電子支付帳戶付款，解決民眾須辨識個別業者QR Code及申辦多家電子支付帳戶的不便外，各通路僅須與單一電子支付機構進行簽約及帳務核銷，無須與多家電子支付機構系統介接致增加成本，不但有助消費者支付體驗之便利快捷，亦有利商家支付應用場景之多元廣泛。
根據金管會統計，我國電支帳戶總使用人數約2440萬人，有10家專營電支機構及20家兼營電支機構，民眾用電支帳戶可綁信用卡或銀行存款帳戶做付款，綁存款帳戶者還能做儲值、轉帳等用途，但由於國際連已打算退出市場，因此，將有9家專營電支業者加入，今年第3季陸續提供服務，就看各家電支業者及特約店家系統對接進度而定。