研究：AI輔助心理治療改善憂鬱及焦慮　專科醫分享看法

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治療者從情緒抽離 收回掌控感和自信台北市聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真說明，本研究把治療後情緒改善、行為上問題解決技巧的提升，以及生物學上主掌理性思考的腦區：背外側前額葉活性增加做為連結，證明AI心理治療確實可改變大腦功能活動，這是令人振奮的消息。心理治療的核心概念為「說出來就能得到幫忙」，所以只要能協助開啟談話，對於被焦慮憂鬱情緒淹沒的人就是一種幫助。
AI目前無法替代真人心理治療 仍需就醫尋求協助詹佳真主任提醒，雖然AI可彌補現實中無法即刻安排心理治療的需求，但人類的問題錯綜複雜，仍需要不同取向的心理治療來協助解救情緒方面的問題。AI目前仍然無法替代面對面的真人心理治療。且本研究並非針對已經確診焦慮症或憂鬱症的個人，因此，無法從心理治療得到幫助的人還是務必及時尋求協助與就醫，經過正確的診斷與遵照醫囑接受治療，才能有良好的治療效果。
透過AI檢測 助覺察情緒董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，在新冠病毒大流行之後，焦慮和憂鬱的發生率上升，當心理治療專業人員不足時，人工智慧語音就像一位虛擬教練，可作為填補心理健康系統迫切需求的一種方法。這不代表人工智慧語音可以取代傳統治療，但可以是人們尋求治療、等待治療前的權宜措施。
但另一方面，許多民眾對使用人工智慧十分陌生，不知道該不該嘗試。葉雅馨主任表示，面對人工智慧語音的治療方式，建議大眾可以先站在「何妨試一試、願意試一試」的角度，嘗試之前也可蒐集關於人工智慧相關的資料，或詢問使用者的反饋，幫助自己更了解該領域。最重要的是，無論哪個治療方法，對迫切需要的人來說都是一個選擇，也許在嘗試過會得到新的想法及幫助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58953
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