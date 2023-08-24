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研究：AI輔助心理治療改善憂鬱及焦慮　專科醫分享看法

研究：AI輔助心理治療改善憂鬱及焦慮　專科醫分享看法
研究：AI輔助心理治療改善憂鬱及焦慮　專科醫分享看法

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】ChatGPT人工智慧聊天機器人程式於2022年推出後，引起一股AI風潮。AI除了能回答日常生活的各種問題，也廣泛運用在科技、設計及醫療上。根據一篇發表於《Translational Psychiatry》期刊的研究指出，使用人工智慧語音助手來進行心理治療，患者的憂鬱和焦慮症狀可獲得改善。

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治療者從情緒抽離　收回掌控感和自信

台北市聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真說明，本研究把治療後情緒改善、行為上問題解決技巧的提升，以及生物學上主掌理性思考的腦區：背外側前額葉活性增加做為連結，證明AI心理治療確實可改變大腦功能活動，這是令人振奮的消息。心理治療的核心概念為「說出來就能得到幫忙」，所以只要能協助開啟談話，對於被焦慮憂鬱情緒淹沒的人就是一種幫助。

AI目前無法替代真人心理治療　仍需就醫尋求協助

詹佳真主任提醒，雖然AI可彌補現實中無法即刻安排心理治療的需求，但人類的問題錯綜複雜，仍需要不同取向的心理治療來協助解救情緒方面的問題。AI目前仍然無法替代面對面的真人心理治療。且本研究並非針對已經確診焦慮症或憂鬱症的個人，因此，無法從心理治療得到幫助的人還是務必及時尋求協助與就醫，經過正確的診斷與遵照醫囑接受治療，才能有良好的治療效果。

透過AI檢測　助覺察情緒

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，在新冠病毒大流行之後，焦慮和憂鬱的發生率上升，當心理治療專業人員不足時，人工智慧語音就像一位虛擬教練，可作為填補心理健康系統迫切需求的一種方法。這不代表人工智慧語音可以取代傳統治療，但可以是人們尋求治療、等待治療前的權宜措施。

但另一方面，許多民眾對使用人工智慧十分陌生，不知道該不該嘗試。葉雅馨主任表示，面對人工智慧語音的治療方式，建議大眾可以先站在「何妨試一試、願意試一試」的角度，嘗試之前也可蒐集關於人工智慧相關的資料，或詢問使用者的反饋，幫助自己更了解該領域。最重要的是，無論哪個治療方法，對迫切需要的人來說都是一個選擇，也許在嘗試過會得到新的想法及幫助。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58953

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