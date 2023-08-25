海尼根慶150週年！打造城市遊樂場：特調免費喝、爽玩巨型抓鈔機
海尼根慶祝150週年，與MONOPOLY地產大亨聯手於信義區打造城市遊樂園，將於今（25）日至27日限定登場，現場拍照打卡即可兌換官方啤酒特調；最吸睛的還有大型瘋狂抓鈔機，在指定時間內抓到特別鈔票，除了能獲得限量好禮，達到特定積分可在兌換一杯特調，也就是說現場最多可免費兌換2杯官方啤酒特調。而Red Bull也在官網打造線上賽車飆速遊戲，即起至10月16前，每週前三名者將獲得獨家Red Bull車隊限定帽及Red Bull能量飲料4入組，冠軍車手還能免費來場墨爾本之旅。
記者鍾怡婷/綜合報導
海尼根慶祝150歲生日，與地產大亨聯手在台北信義區打造巨型沉浸式戶外城市遊樂場，本週8月25日起至8月27日，在台北ATT 4 Fun外的限定遊樂場各站完成指定任務，就可免費兌換海尼根150週年啤酒特調，活動共有3大亮點不可錯過。
亮點一：22國官方啤酒特調免費喝
城市遊樂場的最大亮點，是請到連續四年入選亞洲50大酒吧、亞洲最佳酒吧第10名的AHA Saloon，設計22國海尼根官方啤酒特調，現場玩遊戲最多能免費兌換2杯啤酒特調，有代表台灣的「台北啤兒綠茶」，韓國的「首爾燒酒」，日本的「東京Highball」，泰國的「曼谷冬蔭功湯」，新加坡的「美祿風味啤酒」等，每一杯都是結合海尼根精心調製而成（每日限量，換完為止）。
亮點二：3大景點超好拍
現場拍照打卡就可以兌換一杯限定特調，3大拍照景點包括入口處的大型拱門，有具指標性的地產大亨先生擲著骰子，歡迎所有玩家；進入會場有另外還有一個「入獄」奇特打卡點，在MONOPOLY 地產大亨中，監獄是所有玩家都想避免踏入的地方，但在這裡你可以跟身著囚服的老爺爺一起留下特色「入獄照」，七彩的變色燈管更可以創造獨特的打卡體驗；最後還有韓式人生四格拍貼機，特製海尼根150週年邊框的四格拍貼只有這裡能收集！
亮點三：大型瘋狂抓鈔機
引人注目的互動裝置巧妙地呼應著MONOPOLY 地產大亨裡的「機會命運」機制。只要在指定時間內抓到一張以上特別的鈔票，就有機會獲得海尼根150週年限量好禮，像是海尼根150週年多功能摺疊購物車、海尼根150週年雙人椅、海尼根霹靂腰包、海尼根150週年紀念冰桶、海尼根150週年紀念杯、海尼根150週年手環、海尼根150週年時尚別針組、海尼根150週年330ml中文限定罐等。達到特定積分，就可以在現場免費兌換一杯特調。
【Good Times Square 海尼根啤酒大亨】
活動日期：8月25至26日 11:00-23:00；8月27日 11:00-21:30
地點：台北ATT 4 FUN外（台北市信義區松壽路12號）
同時，Red Bull車隊在今年度的F1賽事中銳不可擋！為歡慶在本季連拿12場狂勝戰績，即日起至10月6日止，Red Bull官網打造線上賽車飆速遊戲，每週前三名者將獲得獨家Red Bull車隊限定帽及Red Bull能量飲料4入組，而全台最速車手則能贏得2024年Red Bull獨家飆速賽事體驗之旅－墨爾本站，前往Red Bull Energy Station，不僅能近距離觀看精彩的F1賽事，甚至有機會與車手互動，絕對是賽車迷們不可錯過的大好機會。