21歲女「酒駕」開奧迪撞死人！還發IG罵髒話 黃偉哲斥：二度傷害
台南市21歲的魏姓女子，昨（24）日酒後駕駛奧迪上路，上午7時許行經府平路時，撞擊58歲的孫姓婦人，導致她當場失去呼吸心跳，搶救後情況仍不樂觀，最終家屬選擇拔管；豈料，魏女闖下大禍後，不但沒深刻反省，反而在車禍現場發IG，狂飆三字經、嗆聲「林北會倒」等語，仍以10萬元交保；對此，台南市長黃偉哲今天透過臉書表示，這是對被害者家屬傷口上灑鹽，這等於是二度傷害，「我們真的無法接受」。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，魏女22日晚上在朋友家喝酒，23日清晨，她酒後駕駛白色奧迪車，在行經健康三街左轉府平路口，疑似不剩酒力，當場高速衝撞正在過馬路的孫婦，之後又衝進路旁騎樓，孫婦當場失去生命跡象，緊急送醫仍傷重不治，後續警方對魏女進行酒測，酒測值竟高達0.57。
豈料，魏女不但不反省，事發後先在個人IG上發限動車禍影片，只見警方協助她移車時，魏女在旁頻頻飆髒話，引起網友撻伐，目前魏女也已將IG、抖音帳號關閉。
面對本案，台南市長黃偉哲說對於魏女酒駕之後撞死無辜市民，心裡感覺非常遺憾，但是更遺憾的是她犯後的態度，知道她交保後又在限時動態上，發表影片爆粗口，「我覺得這對被害者家屬不僅是受了傷，而且在他們傷口上灑鹽，這等於是二度傷害，我們真的無法接受，是可忍孰不可忍，在行政作為上，也會加強酒駕的防治，以及交通安全的教育，還會加大力道減少遺憾的發生。」