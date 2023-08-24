慢性病藥會影響勃起？不舉只會影響性行為？　破解3大勃起功能障礙迷思！

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錯誤迷思一 勃起功能障礙年紀大才會有勃起功能障礙過去多發生在有慢性病的年長者，因此有許多人認為勃起功能障礙年紀大才會有。不過，蔡維恭理事長表示，勃起功能障礙分為器質性、心因性、混合性，所以勃起問題也有可能會受到壓力、疲勞等因素影響，而現代人心理壓力大、作息不正常等，其實勃起功能障礙已逐漸有年輕化趨勢。
所以勃起功能障礙並不是年長者專屬，青壯年族群也可能會有，應多加留意，別因為錯誤迷思認為自己還年輕怎麼可能會不舉，或是礙於年紀問題羞於說出口而不就醫尋求專業評估、治療，這樣反而可能會再產生另一種壓力，進而影響到性行為時的表現，導致惡性循環。
錯誤迷思二 勃起功能障礙只會影響性行為有些人覺得勃起功能障礙只會影響到性行為，不需要太過在意。但是蔡維恭理事長指出，勃起功能障礙不只會影響性福，它更與心血管疾病、攝護腺肥大等多項慢性病的風險因子相似，診間也常遇到有患者因不舉求診，檢查後連帶發現有其他慢性病，因此勃起功能障礙常被視為男性全身健康的前哨站。
此外逃避性生活的影響，其實對人格、人際關係等都會產生負面影響，而且勃起功能障礙成因有器質性因素，會因為動靜脈血管、神經、內分泌荷爾蒙系統，或是陰莖海綿體結構異常、外傷等引起勃起問題，所以男性若有相關問題應進一步就醫檢查、治療。
錯誤迷思三 高血壓、糖尿病藥會影響勃起功能此外，有些人認為吃高血壓、糖尿病等慢性病藥會影響勃起，因此擅自停藥或是不願意接受治療。蔡維恭理事長強調，慢性病藥物對勃起影響少，而且慢性病若不吃藥控制，勃起功能也會受到影響。
反而，民眾應避免的不是慢性病藥物，而是網路上、坊間隨意購買的保健食品或偽藥。蔡維恭理事長提醒，勃起功能障礙的治療藥物屬於處方藥不可廣告，須由醫師開立或拿到處方箋後才可至藥局購買、取得，網路上廣告販售的產品許多都沒有認證，甚至不是保健食品。
蔡維恭理事長呼籲，若有勃起功能障礙應到門診諮詢，進一步評估並接受治療，千萬不要在網路上擅自購買來路不明的偽藥、產品。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58945
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