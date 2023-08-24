瓦格納報血仇？傳「劍指蒲亭」將朝俄羅斯進軍 白俄急派兵阻止
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日傳出墜機身亡，距離其率領瓦格納兵變恰好經過兩個月，墜機身亡消息背後也引來各種臆測與討論。不過根據烏克蘭真理報報導，得知消息的瓦格納戰士正在組織車隊準備離開白俄前往俄羅斯，而白俄安全機構則試圖加以阻止出境。
國際中心楊智傑／綜合報導
《烏克蘭真理報》引述烏克蘭國家抗敵中心（Ukraine's National Resistance Centre）和獨立的白俄羅斯軍事觀察媒體「Belarusian Hajun」指出，隨普里格津墜機身亡消息傳出後，瓦格納集團傭兵開始動員車隊，從白俄羅斯駛往俄羅斯，烏克蘭國家抗敵中心（National Resistance Center）亦證實這項消息。
報導提到，在白俄境內不少瓦格納集團（Wagner Group）軍營在23日晚間拆營，並推測這些車隊正在聚集前往俄羅斯邊境，白俄羅斯方面則趕緊出動安全部隊，試圖阻止瓦格納集團回到俄羅斯，瓦格納集團營地附近奧西波維奇（Osipovichi）地區的澤爾村（Tsel）行動網路也出現了當機情況。
普里格津今年6月發動政變，從俄羅斯南部揮軍前往莫斯科，但在白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋下，同意結束僅發動短短1天的兵變，未料在23日傳出疑似在莫斯科北部墜機身亡，同架飛機上包含普里格津在內的10人全數罹難，目前俄羅斯當局正對此進行調查。