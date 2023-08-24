巴黎聖母院高雄重現 《永恆聖母院》海外巡迴首站科工館登場
法國原創《永恆聖母院》穿越時空沉浸式VR之旅，於巴黎拉得芳斯首展後，海外巡迴首站8月25日起將於高雄科工館展出。今(24)日舉辦揭幕體驗會，高雄市長陳其邁表示，《永恆聖母院》是運用5G優勢技術將科技與藝術跨域合作的作品，這次的展出感謝數位部數位產業署的支持，HTC的創新應用開發技術與高雄的5G實證環境，可讓大家如臨實境，運用新的科技了解過去歷史與現代輝煌，以更不同的角度、更全面性看見聖母院。
記者陳美嘉／高雄報導
數位部數位產業署表示，近年高市府致力於5G科技產業的發展，《永恆聖母院》繼2022年在法國引起全球矚目，2023年以高雄做為海外巡迴首站，相信本次展出能吸引社會大眾高度的興趣，前來一同體驗。
HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，這項創新體驗讓體驗者不再只是旁觀者，而是穿越者和參與者，多人一同走入中世紀藝術文化殿堂，與巴黎聖母院的歷史和精神互動共鳴。期許未來能在高雄這樣美好的產業環境中，創造出更多科技與文化結合的創新成果。
經發局長廖泰翔表示，《永恆聖母院》展現出中央、地方與企業的合作成果。觀眾只要戴上高解析VR頭盔裝置、撘載5G高速度、低延遲特性進入虛擬世界，親歷聖母院的各個角落，近距離觀賞末日審判之門、祭壇、拱頂、玫瑰花窗、管風琴等藝術精品，而在升降梯登上高達69公尺的鐘塔時，更能感受到巨鐘的震撼，並俯瞰著令人心馳神迷的巴黎世界。
《永恆聖母院》全長共45分鐘，透過虛擬人物「引路人」的細緻導覽，帶著觀眾以獨家視角，全面探索這座被視為巴黎人心臟與發源的重要建築物。只要戴上VR頭顯，民眾彷若一秒直飛法國巴黎，以360度全方位近距離觀賞教堂最偉大的傑出之作，在體驗中還可以邀約親友共同組隊，完成一趟完美的巴黎聖母院之旅。2023年8月25日至2024年3月31日於高雄科工館展出。