大聯盟認證！新竹棒球場排水不良　劉康彥：花180萬得出相同結論

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劉康彥指出，第一，高虹安她知道自己會被笑，花了180萬，勞師動眾請美國專家來檢測，結果根本沒有大秘寶，還得出和前市府正在改善內容相同的結論。請問高虹安，你浪費將近九個多月，究竟在幹嘛？
劉康彥表示，第二，會被媒體追問貪污，高虹安花了180萬以及近九個月的時間，得出和過去前市府正在改善內容相同的結論。美方專家開挖前，近九個月的閒置，高虹安連最基本的灌溉、養護、除草都不進行，烈日和雨勢都可能讓土壤膠結固化，菌類和雜草的出現，代表新竹棒球場比左岸球場的狀況更不如。
劉康彥說，早在去年，前市府團隊就針對球場土壤及排水缺失，依照契約要求廠商進行改善，但高虹安心態偏差，接手市府後，寧願放著擺爛，人家廠商多想配合改，廠商聲譽多重要，結果遇到高虹安，球場長期缺乏保養的狀況下進行檢測，結果當然可想而知；如今，開挖後更沒有出現選舉期間高虹安所稱的「大秘寶」、「大量廢棄物」
劉康彥也表示，套一句柯文哲說的，還在保固期，該怎麼做就怎麼做，何況球場還沒完全驗收，請高虹安要求廠商改善，及早還給球迷一個嶄新的球場吧！
最後，劉康彥也狠酸高虹安面對檢測的結論，高虹安在臉書表示「歡迎各位一起來集思廣益，為新竹棒球場找出最好的解決之道」，劉康彥痛斥「怎麼會這麼荒謬，到底花大錢請美國專家來幹嘛！」