喜憨兒與幾米聯名月餅限量預購 型男大主廚宣傳衝買氣
喜憨兒基金會今(24)日邀請型男大主廚節目中的師傅陳昆煌與部落學童、憨兒一起進行月餅創意擺盤，共同宣傳喜憨兒中秋節禮盒。陳昆煌看到憨兒們不受心智限制仍努力工作，以及部落學童多才多藝積極展現自我的精神很是感動，同時也呼籲民眾踴躍認購禮盒，不僅支持憨兒的工作訓練，同時鼓勵部落學童認真學習。即日起於喜憨兒喜歡你購物網及全台喜憨兒門市皆可預購。
記者陳美嘉／高雄報導
今年喜憨兒禮盒圖面，選自幾米繪本《忘記親一下》中的經典場景，讓心跟隨禮盒上的畫面去旅行。其中「星耀典藏」的雙層禮盒，抽屜式設計在月餅吃完後可當飾品收納盒。「繽紛旅程」禮盒則化身旅行箱，帶著月餅跟祝福給親友。
月餅特別推薦楊枝甘露、抹茶Q心、文山茶等創新口味，用傳統月餅工藝，搭配獨特的「楊枝甘露」以及「茗茶」風味，改良傳統月餅的甜膩感，更加清爽順口。還有黑鑽巧克力月餅，濃郁可可香氣，加上裹滿焦糖的堅果內餡，多層次的口感令人喜愛。
今年更推出限量法式雪茄蛋捲，嚴選丹麥新鮮乳源天然發酵的頂級奶油，以兩圈半手工捲製成形，酥脆口感，奶香濃厚。此外還有掛耳咖啡禮盒以及露營料理、烤肉組合等商品，讓中秋賞月烤肉，吃月餅品咖啡一次滿足。
喜憨兒基金會也邀請大家加入「送愛到部落」的行列，支持憨兒同時關懷偏鄉家庭，活動預計為新北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、臺東縣以及花蓮縣，共約31,920位學童，募集月餅禮盒。詳細認購方式請上喜歡你購物網查詢。