鄭有美、李瑞鎮爆交往！男穿《分手的決心》 崔宇植朴敘俊狂嘲笑
韓星鄭有美、李瑞鎮合作過多檔綜藝，包含《尹食堂》系列節目、《尹STAY》、《瑞鎮家》等，因而結識成好友，2人日前同時出現在美國看NBA職籃，因此傳出「戀愛ING」，他們分別上《劉QUIZ ON THE BLOCK》澄清謠言，鄭有美更透露緋聞被崔宇植、朴敘俊嘲笑，直呼「他們真的不可能」。
記者陳雅蘭/綜合報導
鄭有美透露為了培養興趣而愛上球場，她說：「雖然不懂規則，但球場的氣氛讓我感到很大的能量。」鄭有美因此常常報到各運動賽事；有一天她跟李瑞鎮在美國看NBA，2人坐第一排的畫面被路人拍下，瘋傳他們「在交往」，但照片中卻絲毫感受不到2人的戀愛氣息，加上李瑞鎮穿的是電影《分手的決心》周邊T恤，傳言才告一段落。
《劉QUIZ ON THE BLOCK》主持人劉在錫笑翻表示：「真的是穿《分手的決心》...」鄭有美就解釋：「我們在LA聯絡後，才知道瑞鎮哥也在LA，籃球票是他買的，然後他在那邊炫耀收到《分手的決心》T恤。但新聞不是報得沸沸揚揚嗎，不過在我看來，完全不是...看看她（指自己）這表情，宇植跟敘俊一直在拿我的表情開玩笑！」
鄭有美透露她當時是在聽李瑞鎮說話，問及聊了什麼，鄭有美表示：「因為瑞鎮哥知道很多以前的歌手演員，所以李瑞鎮是在說：『喂，旁邊有某某某，那位是搖滾明星』，就是說這些。」鄭有美也解釋，雖然照片看上去不感興趣，「是眼睛被拍成這樣才造成誤會，我真的覺得很有趣啦。」
對此，李瑞鎮也透過影片在節目上澄清，他一邊解釋一邊抱怨鄭有美，他說當時是在聊場上有哪些明星，「而且不是我硬帶她去的，是因為有美真的很想去才會去的，然後她都不專心聽別人說話，我說的話她都沒在認真聽！」證實2人沒在交往，依然是要好的前後輩以及好朋友關係。