心保和尚傳承星雲大師　為佛光山依止大和尚

佛光山開山祖師星雲大師2月5日圓寂後，歷經半年，佛光山依叢林古制，採現代民主決議，8月8日於宗務委員會中，佛光山長老院的諸位長老和九名宗務委員一致推舉現任佛光山宗長心保和尚為「依止大和尚」，是繼星雲大師之後，佛光山教團依止之剃度師及得戒和尚代表。

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