心保和尚傳承星雲大師　為佛光山依止大和尚

佛光山開山祖師星雲大師2月5日圓寂後，歷經半年，佛光山依叢林古制，採現代民主決議，8月8日於宗務委員會中，佛光山長老院的諸位長老和九名宗務委員一致推舉現任佛光山宗長心保和尚為「依止大和尚」，是繼星雲大師之後，佛光山教團依止之剃度師及得戒和尚代表。佛教的依止，是「依存」而「止住」的意思，也就是依賴有德、有力的人，跟著他學習佛法而不輕言離開。
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佛光山傳承制度完善，星雲大師1967年創建佛光山，擔任第一任住持，至1985年退位，由弟子心平和尚接下第四任住持，之後4年一任，心定和尚接下第五、六任住持，心培和尚接第七、八任住持，心保和尚接任第九、十任至今。
心保和尚1964年生，台灣台中人。1986年禮星雲大師披剃出家，為臨濟正宗第四十九代傳人，歷任美國佛光山鹿野苑、溫哥華佛光山職事及佛光緣美術館美國西來館館長，2004年起擔任美國西來寺住持8年，2013年接任佛光山寺住持。
國際佛光會中華總會榮譽總會長吳伯雄表示，心保和尚慈悲謙和，穩重正直，學養深厚，具國際視野，必能稟承師志，光大「法水長流五大洲」的宏願。
心保和尚說，佛光山將以「人才培養」與「發展本山及五大洲的道場特色」作為弘法二大方針，因為佛教傳承的關鍵在人才，而鮮明的特色對弘法有更好的助益。