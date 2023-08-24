乳癌術後身體心像改變　患者該如何面對？術後心理照護怎麼做？

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乳癌術後心理照護 團隊、親友支持與幫助根據衛福部最新癌症發生資料登記統計分析，女性癌症發生率第一名為乳癌，台灣好發年齡為40－64歲之間，約佔所有乳癌的7成左右，不過乳癌若早期發現並接受適當治療，5年存活率可高達9成以上。
早期乳癌若沒有遠端器官轉移，通常手術是第一線治療。而乳房常常是許多女性相當在意的外觀，林家甄個管師提到，不管乳癌手術的術式是全切或乳房保留手術，術後女性個案心理都有可能會因為身體心像改變而產生變化、影響。
所以術後照護除了生理之外，心理照護也相當重要。林家甄個管師表示，必要時醫療團隊會安排腫瘤心理師，教導患者放鬆技巧，由於心理接受時間因人而異，也會因時間環境不同，使得心理的變化反覆交叉，提醒所有患者當自己自覺無法靠自己的力量去面對時，請CALL Help，尋求乳癌醫療團隊協助。
此外，林家甄個管師也強調，患者應了解自己是可以適當說出自我感受的，甚至哭泣、生氣宣洩情緒都是允許的，而此時家人的擁抱、陪伴、傾聽、鼓勵相當重要，身邊的親友也可以和患者一同外出旅行、運動、曬太陽等，這些其實都可以舒緩焦慮緊張的情緒。
乳癌確診到術後 個管師皆會作為窗口關懷乳房是女性最重要的第二性徵，患者除了要接受罹患癌症的打擊外，還要接受手術後乳房外觀的改變，勢必對心理會產生巨大衝擊。因此，患者在術前其實就會會診乳癌個案管理師，協助確認患者對於衛教是否了解，提供一個專屬諮詢窗口並給予身心靈之關懷。
林家甄個管師呼籲，乳癌患者應盡早接受治療，只要能盡早接受治療都能有不錯的預後，雖然一開始總是會慌張害怕，勢必會經過一段震驚否認期，之後才能慢慢接受，但只要多一份認識、了解，試著接納與之共存，勇敢接受治療，配合專業團隊照護，相信一定能克服疾病。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/265-2-2.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58939
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