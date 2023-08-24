中華職棒／林益全再見安！統一獅9局狂攻6分 12:11大逆轉擊敗樂天
中華職棒統一獅隊今（24）日上演絕地大反攻，在9局下狂攻6分，靠著林益全敲出再見安打，最終以12:11逆轉擊敗樂天桃猿，林益全是9局下第一位敲出安打也是最後一位擊出安打的球員，生涯第6次敲出再見安打。
記者吳政紘/綜合報導
此戰獅隊推出布雷克對決曾仁和，3局上宋嘉翔先獲保送後，成晉、陳晨威連續安打攻下1分先馳得點，林立短打攻下第2分，不過2局下獅隊也靠陳鏞基2分打點長打追平比數，4局下獅隊滿壘靠邱智呈保送擠回超前分，不過5局上樂天再靠陳晨威高飛犧牲打追平比數。
5局下獅隊陳鏞基、郭阜林和唐肇廷串連安打，林岱安敲出內野滾地球讓樂天發生失誤攻下第5分超前。
不過樂天6局上追平比數，7局全壘打王廖健富轟出2分砲超前比數，次局他又轟出一發3分砲，加上朱育賢又補上陽春砲拉開差距為11:6。
9局下樂天蘇俊璋連續被林益全開始，連續敲出3支安打，滿壘危機下退場，樂天推出終結者豪勁，但他對黃勇傳投出觸身球先送給獅隊1分，林子豪先敲2分打點安打，邱智呈補上二壘方向內野安打形成滿壘，陳傑憲敲投手強襲安打追到只差1分。
陳鏞基敲三壘內野安打追平後，最後滿壘局面林益全敲出中間再見安打，也幫助獅隊逆轉勝。