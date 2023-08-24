國際糖價恐攀升！印度「7年來首次」禁止糖出口 氣候變遷成主因
印度是全球僅次於巴西的重要產糖地，根據《路透社》、《CNBC》的報導，一位不願具名的印度政府官員透露，繼停止出口部分大米過後，下一季開始印度將優先針對本國的砂糖需求進行滿足，並從多餘的甘蔗中生產乙醇（酒精），屆時恐怕將沒有足夠的糖可供外銷出口。
國際中心楊智傑／綜合報導
報導指出，印度當地糖價在本週已經爬升至這兩年來的最高水平，官員指出由於近年不穩定的降雨，導致2023年至2024年度的糖產量下降，甚至可能減少2024年至2025年的種植面積，尤其是印度西部馬哈拉什特拉邦(Maharashtra)和印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）等甘蔗種植區兩地，降雨量幾乎低於平均水平多達50％。
根據該報導，上述地點共占印度總糖產量的一半以上，因此印度今年10月起的季度糖的生產量可能會下降3.3％，至3170萬噸；不僅如此，今年4月起沙烏地阿拉伯等產油國無預警宣布減產激勵油價上漲，導致有更多的甘蔗被用來提煉為乙醇以做為生質柴油，間接造成糖價的持續攀升。
大宗物資數據公司「Barchart」資深市場分析師紐森（Darin Newsom）強調天氣扮演了這類大宗物資產出的重要角色，「大部分的軟大宗物資都屬於『氣候衍生性商品』」，因此在反聖嬰現象的影響下，包含巴西、印度等甘蔗產地都被波及，也影響了糖的供給下降。