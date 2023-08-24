Nike Kobe 8 Protro搶先發售！摩曼頓舉辦Mamba Forever特展

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「Mamba Forever」特展將於即日起至8月27日開放參觀，本次邀請了台灣知名藝術家BamBamBam、13th Vision、看光光，攝影師WERTHECATCHER、高啟舜，以及收藏家Evil E、小傑、Tony、Jason一同展示以「曼巴精神」為主題的各類展品，現場集結多款珍稀的Kobe Bryant簽名球鞋、實戰球衣、公仔和球員卡等周邊收藏，除此之外，也邀請了臺灣現役職業籃球員林志傑、呂政儒及王律翔展示他們珍藏的Kobe系列鞋款，透過多面向的視角以及他們對於Kobe Bryant的熱愛，帶領我們回到過去再次一窺他的史詩故事。
除了豐富的展場內容之外，本次也將舉辦多項店內活動，邀請所有熱情球迷透過Nike Taiwan Line官方帳號以及店上的專屬活動，共同傳遞Kobe Bryant的火炬。
- 點此 連結 或掃描下方 QR code加入 Nike Taiwan Line官方帳號 ：
摩曼頓於開展當天邀請現役球星呂政儒和王律翔到場分享Kobe Bryant 對於自身的影響，以及他們是如何將曼巴精神從場上一路延續到場下。後續更將邀請黃金世代球星林志傑、田壘，以及長期致力於推廣女性籃球的雙生 Yin & Yei至現場，除了分享Kobe Bryant對於他們的人生帶來的影響及改變，更呼應Kobe Bryant以及Gigi對於下個世代的體育環境，以及女性籃球運動的支持，更多資訊及參加辦法請參考摩曼頓官方網站或官方APP詳閱報名資訊。(每場次名額有限，額滿為止)
製作分享你的曼巴精神故事
每個Kobe Bryant的粉絲心中都有專屬於自己曼巴精神故事。於活動期間穿著或攜帶最有故事性的Nike Kobe Bryant系列產品，即可製作個人專屬曼巴精神照片。向全世界分享自己的故事，也向每一個傳播曼巴精神的勇士們致敬。
Nike Kobe 8 Protro “Halo”優先購買權挑戰
為了讓每一位熱愛Kobe Bryant的粉絲可以有更多機會獲得本次的鞋款，除了線上的發售機會，摩曼頓特別準備了以曼巴精神為主題的挑戰活動，只要在8月20日前完成以下指定的步驟，就有機會獲得Nike Kobe 8 Protro“Halo”的優先購買權，歡迎所有曼巴粉絲可以一同透過運動的力量來致敬Kobe Bryant對於籃球運動的貢獻。
投籤時間：即日起至 8/20 21:30
參加辦法:
Step 1
事先完成下列挑戰其中一項
1.凌晨四點到球場練球(須出示可佐證的畫面)
2.使用 Nike NRC app 紀錄跑步8.24K(出示App畫面)
- 完成挑戰後至「Mamba Forever」特展展場經工作人員確認資格符合後，掃描QR Code加入Nike Taiwan Line官方帳號(亦需完成摩曼頓註冊下載摩曼頓app )，即可拿到闖關小卡和第一個章。
- 更多資訊及參加辦法請詳閱摩曼頓官方網站或官方粉絲團公告。
至「Mamba Forever」特展參觀展覽，並攜帶或穿著自己珍藏的Kobe周邊商品(限Nike商品)於現場的拍貼機留下合影，完成後可獲得第二個章。
Step 3
在展覽現場於個人社群分享曼巴精神故事(須為公開帳號)並Tag @momentum.tw @huahua_nikejordan #MambaForever，完成後可獲得第三個章。
完成以上步驟即可獲得投籤卡進行投籤(每人限投乙次)，
通知中籤日期 :
2023/8/22 未中籤之顧客則不另行通知
中籤者購買時間 :
2023/8/24 依中籤簡訊內之指定門市、建議時段與指定日期內購買，非於指定日期或營業時間購買則視同放棄此次購買機會。 更多購買資訊請見摩曼頓官網或官方粉絲團公告。摩曼頓企業股份有限公司保留所有說明、解釋及暫停或中止活動之權力。
「Mamba Forever」特展活動資訊:
展覽日期：即日起至8/27，12:30-21:30
展覽地點：台北市萬華區峨眉街15號 *摩曼頓花花 NIKE Jordan 籃球體驗店旁