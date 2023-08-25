最會裝傻「4星座」！傻白甜其實城府深　 個個都是狠角色

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雙魚座常給人一種夢幻般的感覺，在天真無邪的外表之下，往往讓人忽略城府極深的一面。雙魚座擅長掩飾自己的真實想法和情感，靠裝傻來躲避矛盾和衝突。其實他們內心深處有著敏銳的洞察力和高度情商，懂得在關鍵時刻運用智慧。
◾2、巨蟹座（6月21日至7月22日）
巨蟹座的人常被認為是溫柔善良的代表，個性特質是善解人意，相處起來很容易。然而，巨蟹座內心深處卻隱藏著強烈的情感和高度敏感。他們懂得如何利用自己的情緒來影響他人，進而達到自己的目的。巨蟹座善於觀察他人的需求，並通過巧妙的方式來滿足這些需求。
◾3、天秤座（9月23日至10月22日）
天秤座以「公平」為原則，通常顯得溫和體貼。然而，他們的平衡感和判斷力，讓他們成為狠角色中的一員。天秤座的人懂得如何在困難的局面中保持冷靜，並通過權衡利弊來做出明智的決定。他們善於觀察他人，並在關鍵時刻做出適當調整。
◾4、雙子座（5月21日至6月20日）
雙子座的人天生善於交際和溝通，他們的口才和反應速度，常常讓人刮目相看。事實上，雙子座也是最擅長裝傻的星座之一，常透過幽默來掩蓋自己內心的真實想法和情感。雙子座的人思維敏捷、適應能力強，他們能夠靈活應對各種狀況。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。