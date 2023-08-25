趁亂反擊！烏克蘭連夜展開「特別軍事行動」 登陸克里米亞
正當俄羅斯因為一場載著叛軍頭子普里格津的私人飛機墜機而大亂之際，烏克蘭國防部情報總局（Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense）今稱發起一場「特殊聯合行動」，其中有多個軍事小組成功登陸俄羅斯佔領的克里米亞（Crimea），盼能在烏克蘭脫離蘇聯獨立紀念日時，在克里米亞半島重新插上烏克蘭國旗。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《法新社》、《路透社》報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）今發表聲明指出，烏克蘭特種部隊已經在克里米亞西部奧列尼夫卡鎮（Olenivka）和馬雅克鎮（Mayak）附近的海岸登陸與敵軍戰鬥，並稱敵軍人員有所折損，並成功破壞克里米亞半島俄軍一個強大的S-400防空系統，重創敵軍空防。
基輔當局指出，這次行動的「所有目標」均已實現，並成功帶給敵人傷亡，不過並沒有具體說明「目標」為何，但烏克蘭國防部情報總局強調，「國旗將再次於烏克蘭克里米亞飛揚」，但也沒有給出具體的插旗地點或給予進一步細節。
俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭曾經多次對於被俄羅斯在2014年兼併的克里米亞半島發動攻擊，克里米亞大橋也在去年發生過大規模爆炸事件，目前則已經關閉。