我是廣告 請繼續往下閱讀
曾淑慧指出，近期腹瀉就診人次走高主要與民眾暑期出遊、聚餐機會增加有關，但目前尚未發現主要相關的疾病，而今年腹瀉門診就診人次高於過去幾年，可能與疫情解封、民眾恢復出遊相關，而腹瀉疫情通常會在夏季持續，一直到中秋後轉涼才出現緩解。
本土傷寒案例現蹤
除腹瀉就診人次持續增加外，疾管署今天亦公布今年首例本土傷寒個案。曾淑慧表示，傷寒主要發生在衛生條件較不完善的地區，今年累計 6 例傷寒確定病例，其中1例為本土病例，另5例為境外移入病例，而台灣過去也都有零星散發個案，近 5 年同期本土病例數相當，2019 至 2022 年為 4、2、1、1例，境外移入則以 2019 年同期為高，2019 至 2022 年為13、3、0、1例。
傷寒是由傷寒桿菌引起之腸道傳染病，潛伏期約 8 至 14 天（可由3至60天不等），主要經由食用受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水而感染，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等，抗生素可以有效治療傷寒及副傷寒，補充水分及足夠休息等紓緩症狀的措施亦十分重要，多數患者治療後可完全康復，但少數會成為帶菌者，需長期追蹤。
如何避免腹瀉發生？
為避免腹瀉情況發生，疾管署呼籲民眾，務必留意個人健康及飲食安全，並落實手部衛生、生病在家休息等措施，且食物應充分煮熟並以熱食為宜、烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染、飲用水應煮沸或使用瓶裝礦泉水、非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱保存，尤其沙拉及冷盤之保存應特別謹慎；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範。
如有已腹瀉情形，應待症狀解除至少48小時以後再恢復上班上學，降低病毒傳播的風險，且病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染應用 20cc 漂白水加 1 公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用 100cc 漂白水加 1 公升清水消毒清理。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腹瀉就診人次上升！單週就診破12萬人，疾管署估疫情中秋後趨緩