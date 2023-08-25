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認識脂肪肝脂肪肝一般沒有症狀，也不會造成不適，如果只是有脂肪肝，而肝功能正常，也沒有B、C 型肝炎或過量飲酒，那麼定期追蹤就可以了。 但一旦脂肪在肝臟堆積久了，會讓體內產生更多自由基，容易造成肝臟發炎。一旦發炎得厲害，肝就會纖維化，肝纖維化最後可能造成肝硬化、肝臟代償不全甚至肝癌。此外，有脂肪肝的人，同時罹患高血脂與動脈硬化的機率增大，另外也會增加心肌梗塞與腦中風的風險。
- 什麼是 脂肪 肝？ 依脂肪堆積程度分等級
- 瘦子不會有脂肪肝？這些習慣都會造成脂肪堆積
- 消脂該吃什麼？ 多吃這 6 種食物有效消脂
- 消脂該怎麼做？做 ３件事擺脫脂肪肝
什麼是脂肪肝？依脂肪堆積程度分等級
脂肪肝是指肝臟內的脂肪（主要成分是三酸甘油酯）含量超過肝重量的 5 %以上，目前可藉由腹部超音波與電腦斷層掃瞄進行檢查確認。 脂肪肝依肝臟脂肪堆積程度分成 ：
- 輕度：肝臟脂肪含量5-10%
- 中度：肝臟脂肪含量10-15%
- 重度：肝臟脂肪含量30%以上
瘦子不會有脂肪肝？這些習慣都會造成脂肪堆積
雖然脂肪肝的名稱中有「脂肪」2個字，但其實脂肪肝不是油或脂肪吃太多才會有，三酸甘油脂更容易囤積在內臟，尤其是負責身體代謝的肝臟位置，形成脂肪肝；而身體儲存的皮下脂肪是附著在肌肉上的，如果沒有肌肉，脂肪就會轉堆積在內臟，造成脂肪肝。
- 愛喝酒
- 愛吃甜食或喝含糖飲料
- 愛喝果汁
- 炸物
- 全身肌肉量太少
- 過度減肥
除了先天體質問題，攝取過多脂肪、肥胖與飲酒過量都會造成脂肪肝，只要找到造成脂肪肝的原因進行改善，例如透過飲食控制、積極減重、少喝含糖飲料、飲酒不過量、再加上持之以恆的運動等方式來對抗脂肪肝。此外，還可以多吃這 6 種食物來排除脂肪肝，相信在短時間內就可以看到脂肪肝減少的成效。
1. 洋蔥
洋蔥裡所含的多種硫化合物能消除體內自由基、降低血脂，增加身體中好的膽固醇（HDL），預防動脈硬化，更重要的是，能夠促進脂肪的代謝。
2. 韭菜、大蒜
臨床實驗證實，大蒜、韭菜中的蒜素（Allicin）可維持巨噬細胞的活性、增加殺病菌能力及促進淋巴細胞增生，可做為有效的免疫調節物質，並且可以避免腹部脂肪的堆積，同時活化肝臟中的解毒酵素。
3. 聖女番茄
多吃聖女番茄可以獲得足夠的維生素C，當運動時所燃燒的脂肪就會比攝取不足的人增加30％，強力促進脂肪代謝。
4. 檸檬
日本「三重大學」的研究發現，在檸檬中含有一種能夠「預防脂肪肝」的成分，可以遏止人體肝臟細胞中的脂肪蓄積。
5. 雞胸肉
有肝臟方面疾病的人，不得不注重蛋白質的攝取。雞胸肉的熱量大約只有帶皮雞腿肉的一半，蛋白質含量卻高達3倍，十分適合脂肪肝患者。
6. 秋刀魚
秋刀魚所含的DHA可以讓血液中的膽固醇含量降低，有防止血液凝固、抑制血管收縮的作用，十分適合脂肪肝患者食用。
消脂該怎麼做？做３件事擺脫脂肪肝
1.戒糖
無論是葡萄糖、果糖、蔗糖、麥芽糖，都會轉化為三酸甘油脂。而即使不吃糖類，醣類主食裏頭的碳水化合物，像是米飯、麵包等澱粉含量豐富的食物也會使三酸甘油脂升高，形成脂肪肝。而有酗酒習慣也會導致脂肪肝。水果糖分含量也不低，不建議只吃水果來取代正餐，以免來不及分解血糖，轉換為三酸甘油脂儲存在肝臟。
避免脂肪肝最好從戒糖、戒酒、每天適量食用澱粉類主食開始。
2.補充「好膽固醇」
好的膽固醇又稱「血管的清道夫」，有助於清理血管裡的游離膽固醇，避免脂肪堆積在肝臟也避免血管堵塞。富含ω–3脂肪酸的食物能協助我們的身體補充好的膽固醇，像是吃鮭魚、鯖魚補充深海魚油、亞麻仁油、葡萄籽油、芝麻油、花生油，補充堅果攝取多元不飽和脂肪酸也能增加好膽固醇的量。而足夠的蔬菜也有助於避免脂肪肝。
3.每天快走
每天適度的有氧運動也能刺激身體，使身體開始消耗儲存的脂肪。但要開始消耗內臟脂肪也不容易，因為一開始會先消耗皮下脂肪，要甩掉脂肪肝就要給予足夠的刺激。除了時間長度要足夠以外，為達到耗能的目的運動速率也不能太低，除了走得久還要走得快，更重要的是持之以恆。建議一天快走 30 分鐘，速度每分鐘 90-120 步左右。
文、圖／Heho編輯部
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 脂肪肝怎麼消除？ 6 種食物降低堆積脂肪 做３件事逆轉脂肪肝