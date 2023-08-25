蕭亞軒13歲超帥姪子曝光！淚崩揭「幼稚行為」 罕吐不生小孩原因
「摩登天后」蕭亞軒於昨（24）日，同時也是她44歲生日當天，在北京舉辦記者會，宣布加盟華納音樂，並公布將展開新專輯、新系列巡演計畫。在記者會上，一見到粉絲與姪子為她慶生，在現場感性流露，哽咽淚崩，超帥姪子跟著曝光，蕭亞軒還自揭幼稚行為，加碼自爆不願生子原因。
記者吳雨婕/北京報導
蕭亞軒昨天記者會上身穿一襲黑色禮服，腰間鏤空，展現好體態登場，狀態與心情皆非常好，雖然她在記者會上直言「很緊張」，但天后風範不容質疑，依舊是穩穩妥妥的面對大批遠道而來的媒體，對於主持人的問題也都一一回答，還提到如今的身體狀況，今年初動完髖關節手術後，右腿如今有4顆鈦合金的鋼釘陪伴，她自嘲的說：「當時我問醫生，會不會過安檢都會被嗶嗶嗶。」對於身上的傷痛已能侃侃而談。
蕭亞軒在記者會上也透露，這次記者會主題為「軒然歸零」，就是要以重新開始的姿態，把自己開心的、難過的都一一展露，不再隱藏。由於記者會當天正好是蕭亞軒的生日，所以粉絲與蕭亞軒的大姪子都特地現身為她慶生，她情緒激動當場落淚，蕭亞軒一看到姪子話匣子立刻被打開，提到：「我人生崩潰時，常常會跟弟弟抱怨，最嚴重的時候還退過家族群組，後來是跟弟弟、妹妹說，才把我加回去。」講到此，蕭亞軒還笑自己的行為幼稚。
又因為姪子的眼睛與已經過世的蕭媽媽很相像，讓蕭亞軒覺得兩人總有一種靈魂連結的感覺，所以總是偏心姪子，她忍不住稱讚：「他非常上鏡，我自己愛買鞋，我買鞋的話，都會幫他買一雙，內心真的偏心啦，我要檢討。」
姪子則是在記者會上，送上給蕭亞軒的祝福，希望姑姑能大紅大紫，讓蕭亞軒笑回：「怎麼好像過年拜年，你們知道我為什麼不生小孩嗎？弟妹幫我生了3個，這就是我不生小孩的原因。」