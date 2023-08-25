挽肉と米線上訂位今開放！「5分鐘」搶光：全台還有4家好吃漢堡排

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「挽肉と米」台灣店現在正式改為線上訂位方式，全面取消現場排隊，更無電話預約，每周五早上9:00開放下周二至日的座位，如8月25日可預約9月1日~9月3日之座位；9月1日可預訂9月5日~9月10日之座位。訂位網址於此。
此次線上訂位有不少規矩，每筆訂單至多購買4個座位。每預定一個座位，就需先支付套餐費用650元，若遇店家未營業將全額退回。用餐前三日可免費取消，用餐兩日內取消，收取100%費用。用餐當天，需於指定時間前到店，秀出訂位成功之電子郵件，並於店外等候，將按照順序安排帶位，無預定客人無法入場。
「挽肉と米」台灣店的漢堡排標榜使用「日本鹿兒島頂級A5極黑和牛」的牛絞肉，比起日本使用日本國產肉的成本更高，台灣店一份共3顆約90克重的漢堡排，白飯可無限續，含一顆可生食級蛋黃，並可搭配各種調味料，包含青辣椒鹽漬檸檬、椒麻醬、油漬青辣椒與炸蒜碎等，每人每套售價650元。除了「挽肉と米」，其實全台好吃的現做漢堡排，還有不少店家，《 NOWnews今日新聞》為您盤點整理。
📍焱の挽肉
國內知名餐飲集團「橘焱胡同」也創新品牌「焱の挽肉」，即日起推出現做漢堡排，除了以A5和牛製作漢堡排，還有雞、豬兩口味漢堡排，甚至還有三種通嘗的綜合口味，每份均一價490元。8月31日前凡IG限動標註「焱の挽肉」，即可享用漢堡排免費續優惠。9月30日前FB標註兩位朋友、留言並公開分享貼文，即可參加抽獎活動，有機會抽中一份免費套餐，以及一組「焱の挽肉」日本A5和牛漢堡排6種口味。
📍肉旨房
由復興空廚研發自創品牌「肉旨房」，主打日本和牛漢堡排，選用日本A5黑毛和牛為原料，捏塑成肉排後以高溫鐵板先炙烙約3~5分熟，再送到顧客面前可再於烤網上烤到自己喜愛的熟度。另還有美牛漢堡排，也開發月見雞漢堡排、煙燻豬漢堡排，並還有鐵板牛雜、東港炭烤小捲和豆腐野菇漢堡排等多元餐點。黑毛和牛漢堡排(兩顆)售價550元、美國牛漢堡排(兩顆)、月見雞漢堡排(兩顆)400元。
📍俺の漢堡排山本（山本漢堡排）
同樣來自日本的連鎖漢堡排餐廳，其日本的老闆同時也是「挽肉と米」的創辦人山本昇平先生。這裡的漢堡排口味多元，是於廚房料理好完整成品後才送上桌，各式料理以漢堡排為主食材，加上不同的醬料、配菜。例如：經典山本漢堡排、明太子漢堡排、松露白醬漢堡排等，甚至還有漢堡排加牛排的豪華雙拼漢堡排，並附一碗白飯跟一碗湯。
📍高雄鬥牛士牛排食堂（五福店）
參考日本連鎖品牌「極味や」做法，先於廚房的大鐵板上先煎到定型，再放到個人鐵板上，並附上蔬菜與加有起司的蛋汁。鐵板上還有個燒熱的圓形鐵塊，顧客可以小鍋鏟將漢堡排切出小塊放到鐵塊上炙烤，煎到自己想要的熟度再品嘗。漢堡排選擇美國牛絞肉再混合日本A5和牛的油脂來製作，一份共有兩顆各4盎司的漢堡排，售價469元，還享有自助餐檯上的飲料、生菜沙拉、越光米白飯、咖哩飯等無限供應。