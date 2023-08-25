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李玟血淚控《中國好聲音》！蕭亞軒一聽心疼哭了　痛喊：我很想她

▲蕭亞軒對於李玟在《中國好聲音》節目組受到委屈，感到非常心疼，受訪時心痛落淚。（圖／華納音樂提供）
▲蕭亞軒對於李玟在《中國好聲音》節目組受到委屈，感到非常心疼，受訪時心痛落淚。（圖／華納音樂提供）

記者吳雨婕/北京報導

天后蕭亞軒Elva在昨（24）日於北京舉行記者會，宣布加盟華納音樂，巧合的是，與她關係很好的已故藝人CoCo李玟在生前也加盟華納，在記者會上，蕭亞軒被問到會加入華納音樂旗下，是否與李玟相關，她連忙否認，接著說起與李玟間的感情，說著說著再度潸然淚下，對於李玟崩潰控訴《中國好聲音》黑箱，她也難過表示很心疼。

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李玟於上個月過世，這個月在香港殯儀館出殯，告別式當天蕭亞軒出席時，講到與李玟間的感情，數度崩潰落淚，讓人看了心酸。蕭亞軒表示，選擇加盟華納音樂，不是李玟簽線，「我知道他們有在談，我之前一直很期待能在同一家公司。」

▲ 蕭亞軒在北京舉行簽約記者會。（圖／華納音樂提供）
▲蕭亞軒一提起李玟就眼眶泛淚。（圖／華納音樂提供）
近期李玟生前血淚指控《中國好聲音》節目組的9分鐘音檔流出，外界紛紛替李玟打抱不平，《中國好聲音》節目組更是成為眾矢之的，爭議、黑料不斷被掀出，蕭亞軒坦言非常心疼李玟，「其實這幾年本來有說好，疫情後要見面......」說到此，蕭亞軒眼眶泛淚，一度哽咽，她提到兩人用手機聊了很多事情，「我很早就心疼她，現在也很想念她。」

蕭亞軒無奈的說，知道李玟要經歷很多事情，「我知道身體不舒服了，就不要再多說，知道她要開刀的時候，我也跟她說『沒有問題，妳一定可以！You got this，對我來說她是女強人，是Super woman。」無奈最後變成天人永隔。

由於兩人狀況類似，許多人也格外擔心蕭亞軒的心理狀況，「我那時候其實很難過李玟這樣離開，我不知道，我告訴自己不要難過，現在提到她就會這樣（難過痛哭），她做天使了，我覺得我一定要更堅強去面對事情，反正我們都會去做天使，她只是提早先去而已。」

▲李玟生前將蕭亞軒當成親生妹妹，讓出身單親家庭、一直擔任長姊的蕭亞軒感動不已。（圖／翻攝自追思會直播）
▲蕭亞軒心疼李玟生前受委屈。（圖／翻攝自追思會直播）

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