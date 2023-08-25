蒲亭說話了！「哀悼」普里格津 感嘆：他雖犯嚴重錯誤但才華洋溢
俄羅斯傭兵組織－瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin），在兵變滿2個月後，於23日驚傳墜機身亡，不少輿論都認為此事與克里姆林宮脫不了關係，而被認為對普里格津「秋後算帳」的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也打破沉默，公開「哀悼」普里格津，聲稱他雖然曾犯下嚴重錯誤，但不失為一個才華洋溢的人。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，蒲亭在普里格津喪生後，於24日首次針對此事回應，說初步資訊顯示，飛機墜毀時，機上確實有瓦格納的成員，自己從90年代初就認識普里格津，對方是一個才華橫溢的人，事業範圍不僅在俄國，還遠達非洲；據他所知，普里格津在23日的墜機事件前剛從非洲返回。
蒲亭還說，普里格津是個命運艱難的人，也曾在生活中犯了嚴重錯誤，不過他和瓦格納軍團，都為了烏克蘭戰爭以及俄國其他的利益，做出重大貢獻，俄羅斯調查委員會已著手調查這起事故。
蒲亭表示，針對這起悲劇，向所有遇難者家屬表示哀悼之意，現階段就靜待調查結果。
至於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則回應，他不想對普里格津的命運發表評論，在他看來，俄羅斯政府，包括普里格津和他旗下的傭兵在內，都帶給烏克蘭嚴重的人命傷亡：「我對這些非人類沒什麼好說的，這要麼是來自海牙的審判，要麼就是來自上帝的審判。」
澤倫斯基也強調，烏克蘭與普里格津墜機一事無關，「但我想每個人都知道是誰與這事有關」；美國總統拜登（Joe Biden）也暗示蒲亭是幕後黑手的可能。