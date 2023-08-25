影／墜毀影片曝光！瓦格納首腦墜機亡　失事前飛機曾「急劇下降」

普里格津墜機嚇壞反對派！分析：沒人相信是意外　違抗蒲亭就得死

▲瓦格納傭兵集團首腦，普里格津之死，讓許多俄國反對派人人自危。（圖／美聯社／達志影像）
▲瓦格納傭兵集團首腦，普里格津之死，讓許多俄國反對派人人自危。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津的私人座機，23日傳出墜機，機上7名乘客及3名機組人員全數罹難。多家外媒分析都直言，此事不是意外，而是向俄國的反對派精英發出的嚴肅警告-違抗蒲亭者死，而且還會死得相當可疑。

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《華盛頓郵報》引述1位不具名的莫斯科商人表示，任何表現出不忠誠的人，都會被克宮視為必須消滅的敵人，幾乎每個人都相信，這件事就是根據蒲亭的命令去執行的，儘管真相可能永遠不會為人所知，這已經嚇壞了許多人。

有俄羅斯企業高層透露，他們現在比以往任何時候，都更不願意公開反對蒲亭入侵烏克蘭，在普里格津墜機後，他們擔心即使是最溫和、最具建設性的批評，也可能會招來野蠻的報復，還有人已採取「額外措施」來加強自身安全。

《紐約時報》則分析，普里格津的命運再次提醒所有人，反抗蒲亭要付出的沉重代價，因為在俄羅斯現行的體制中，對領導人的冒犯，既不會被原諒，也不會被遺忘。20多年來，對蒲亭構成威脅的人，下場經常是被流放、監禁、離奇死亡，並被迅速剝奪權力。

對於普里格津來說，他的命運也許在兵變時，被蒲亭痛斥為叛徒的那一刻就已經決定了，分析指出，當這樣一個體系的領導人說出「叛徒」這個詞時，必然伴隨某種後果，否則體系將會變得難以管理，普里格津的座機被擊落，某種程度上鞏固了蒲亭對權力的掌控，恢復了他因為對瓦格納叛變的軟弱、因俄烏戰事不休而受損的冷酷名聲。

《NBC News》認為，蒲亭向俄羅斯精英和全球發出的信號非常明確：他的統治仍然不可動搖，任何對他的挑戰都逃不過懲罰，普里格津也根本不是第1個失去克宮青睞並可疑的死去之人。

有專家直言，對蒲亭來說，普里格津始終是個威脅，並提醒人們蒲亭有多麼軟弱，因此消滅他只是時間和方式的問題，蒲亭先前之所以留普里格津一命，唯一的理由，是想在不引發進一步叛亂的情況下，解散瓦格納軍團，但讓普里格津在眼皮底下「活蹦亂跳的跑來跑去」，對蒲亭始終是種恥辱的體現。

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