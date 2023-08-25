普里格津墜機嚇壞反對派！分析：沒人相信是意外　違抗蒲亭就得死

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有俄羅斯企業高層透露，他們現在比以往任何時候，都更不願意公開反對蒲亭入侵烏克蘭，在普里格津墜機後，他們擔心即使是最溫和、最具建設性的批評，也可能會招來野蠻的報復，還有人已採取「額外措施」來加強自身安全。
《紐約時報》則分析，普里格津的命運再次提醒所有人，反抗蒲亭要付出的沉重代價，因為在俄羅斯現行的體制中，對領導人的冒犯，既不會被原諒，也不會被遺忘。20多年來，對蒲亭構成威脅的人，下場經常是被流放、監禁、離奇死亡，並被迅速剝奪權力。
對於普里格津來說，他的命運也許在兵變時，被蒲亭痛斥為叛徒的那一刻就已經決定了，分析指出，當這樣一個體系的領導人說出「叛徒」這個詞時，必然伴隨某種後果，否則體系將會變得難以管理，普里格津的座機被擊落，某種程度上鞏固了蒲亭對權力的掌控，恢復了他因為對瓦格納叛變的軟弱、因俄烏戰事不休而受損的冷酷名聲。
《NBC News》認為，蒲亭向俄羅斯精英和全球發出的信號非常明確：他的統治仍然不可動搖，任何對他的挑戰都逃不過懲罰，普里格津也根本不是第1個失去克宮青睞並可疑的死去之人。
有專家直言，對蒲亭來說，普里格津始終是個威脅，並提醒人們蒲亭有多麼軟弱，因此消滅他只是時間和方式的問題，蒲亭先前之所以留普里格津一命，唯一的理由，是想在不引發進一步叛亂的情況下，解散瓦格納軍團，但讓普里格津在眼皮底下「活蹦亂跳的跑來跑去」，對蒲亭始終是種恥辱的體現。
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