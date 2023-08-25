達美樂「12款披薩77元起」今開搶7天　官方嗆聲：備貨超過30萬顆

今起提神快衝！7-11拿鐵28元、美式23元開喝　全家咖啡也買1送1

▲全家康康五優惠今起開跑，包括現煮飲品類有特大杯美式、大杯鮮露醇奶茶買1送1。（圖／全家提供）
▲全家康康五優惠今起開跑，包括現煮飲品類有特大杯美式、大杯鮮露醇奶茶買1送1。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今起超商咖啡優惠開跑，7-11即起至26日前，門市大杯美式／大杯拿鐵同品項第2杯10元（冷熱可任選），加上自帶杯5元折扣，相當於1拿鐵28元、美式23元開喝；全家康康五優惠今起開跑，限時8樣商品買1送1，其中現煮飲品類有特大杯美式、大杯鮮露醇奶茶，還有可口可樂、牛奶雪糕通通買1送1必囤貨。

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7-11即起至26日門市限定，大杯美式（原價45元）／大杯拿鐵（原價55元）同品項第2杯10元，同品項冰熱可任選；珍珠椰果四季春青茶（原價60元）、檸靜時光冰磚精品美式、橙香陽光冰磚精品美式（原價120元）也有第2杯10元優惠。

7-11行動隨時取今起至28日限定，新品青梅冰茶買2送2（原價60元／杯）、經典可可則有嚐鮮價70元（原價99元／杯）。

▲新品「青梅冰茶」，將四季春青茶與台灣青梅調合，香氣滿溢、尾韻清爽酸甜不膩口。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11行動隨時取今起至28日限定，新品青梅冰茶買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）
全家週末優惠今起開跑，自8月25日起27日限定，推出8樣夯品買1送1，包含特大杯美式（原價80元／杯、冰熱不限）、大杯鮮露醇奶茶（原價55元／杯）都是買1送1優惠；可口可樂 435ml（原價29元／瓶）、牧場直送牛奶雪糕（原價40元）、仙草飲 520ml（原價30元）、天然水2.2L（原價35元）通通都有3天買1送1好康優惠。

▲「全家康康五」來了，全家8月25日起27日限定，推出8樣夯品買1送1。（圖／全家提供）
▲「全家康康五」來了，全家8月25日起27日限定，推出8樣夯品買1送1。（圖／全家提供）

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