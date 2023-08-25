巴西總統否認金磚國家反西方　為伊朗、中國、俄羅斯辯護

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金磚國家領袖正式邀請沙烏地阿拉伯、阿根廷、埃及、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞和伊朗成為集團新成員。
魯拉在前往安哥拉首都盧安達進行訪問前，在約翰尼斯堡接受巴西媒體簡短訪問。
當被問及在伊朗、俄羅斯和中國參與下，金磚國家可否被視為「反西方的G7」時，魯拉說：「我們不能否認這些國家的地緣政治重要性。」
魯拉指出，伊朗是一個與巴西有120年關係的「極其重要」的國家，他很高興伊朗與阿拉伯世界溝通，試圖與沙烏地阿拉伯達成協定，這是通過歷練學習成長。
魯拉強調，沒有人可以否認中國的全球重要性，稱中國是一個「知道如何利用資本主義的貪婪」的國家。
魯拉說：「伊朗、俄羅斯和中國是3個不能被任何政治集團排除在外的國家，無論是討論經濟、科技、文化，這些國家都必須參與，很多國家也會要求他們參與。」
魯拉將新成員的加入視為「非凡的進步」，代表世界經濟和地緣政治的變化，被選中的國家都已經是申請很長時間，不是隨便選擇的。
金磚國家，原指金磚四國（Bric），這一概念由美國高盛公司首席經濟學家歐尼爾（Jim O’Neill）於2001年提出。
歐尼爾認為，金磚國家宣布擴大「欠缺標準」，巴西可能會失去在集團內的影響力，伊朗的加入甚至會讓巴西的處境變得更難。
巴西總統魯拉還指出，峰會上另一個重要進展是討論在不影響本國貨幣的情況下採用共同商業貨幣，使集團國家之間能夠不依賴美元開展業務。
金磚國家峰會的最後一個亮點，是各國就改革聯合國安理會的想法達成一致，主張讓更多國家加入。
魯拉重申，如今的地緣政治有別於1945年的地緣政治，「世界變了，國家變了，各國的重要性也變了，安理會必須適應新現實，擴大非洲、拉丁美洲和亞洲國家的代表權」。（編輯：張芷瑄）1120825