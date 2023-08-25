泰國新首相賽塔會晤帕拉育 稱想克服政治分歧「還需時間」
為泰黨推舉的房產大亨賽塔（Srettha Thavisin）正式出任泰國新任總理，結束了泰國僵持不下的看守政府狀態，日前他也與看守總理帕拉育會面，並坦言克服政治分歧「需要時間」。
國際中心楊智傑／綜合報導
儘管在大選獲得大批選民支持，前進黨與與其黨魁皮塔在保守勢力的阻止下並無法順利組閣與當選總理，為泰黨為此宣布將與其他10個政黨支持組建聯合政府，並推舉房產大亨賽塔出任總理，其中軍方出身的帕拉育領導的泰國人民團結建國黨（簡稱泰建國黨）和看守副首相巴維（Prawit Wongsuwan）領導的公民力量黨也在聯合政府中。
《路透社》與泰媒《民族報》指出，賽塔24日與帕拉育會面，這名靠政變推翻為泰黨政府起家的看守首相帶著賽塔參觀了政府大樓和首相辦公室。受訪期間，賽塔還在為泰黨總部告訴媒體，帕拉育向他提醒必須「冷靜、有耐心」地保護國家與君主制，同時也稱這是泰國史上第一次有兩名首相會面，討論可以為國家做什麼，「對我而言，這是件好事。」
帕拉育也表示，「泰國必須要向前邁進，新政府應該著手處理此事」，而針對如何治理國家，賽塔則坦言，要迅速結束泰國的政治分歧並非易事，「一次對話並不能解決所有問題。這需要時間解決，我能理解他的好意，他（帕拉育）希望跨越分歧，也很關心國家，我們將努力在未來尋求合作。」