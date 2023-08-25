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被控試圖推翻2020選舉結果！川普赴喬治亞州監獄「自首投案」

▲美國喬治亞州富爾頓郡監獄，公布前總統川普自首時拍的大頭照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國喬治亞州富爾頓郡監獄，公布前總統川普自首時拍的大頭照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）涉嫌推翻喬治亞州的2020年總統選舉結果，因而遭到起訴，並於當地時間24日前往該州的富爾頓郡（Fulton County）監獄自首，多名支持者揮舞著標語、美國國旗，爭相一睹他的風采。

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▲富爾頓縣監獄外聚集不少人搶著要看川普。（圖／美聯社／達志影像）
▲富爾頓郡監獄外聚集不少人搶著要看川普。（圖／美聯社／達志影像）
綜合《CNN》、《路透社》等外媒報導，川普被控13項罪名，包括敲詐、勒索、虛假陳述等，也是他自卸任以來，面臨的第4次刑事指控。他在本週稍早同意支付20萬美元的保釋金，以及遵守其他保釋條件，包括不使用社交媒體，針對該案其他被告和證人。

報導指出，川普已接受指紋採集並拍攝大頭照片，在花20分鐘完成自首程序、被登記為編號「P01135809」的囚犯後，已搭乘專車前往機場，預計將飛回紐澤西州。他在停機坪受訪時表示，不認為自己有做錯任何事：「我們完全有權挑戰我們認為不誠實的選舉。」

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲川普在完成自首程序後，已離開富爾頓郡監獄，搭乘專機離開喬治亞州，離開前還不忘在停機坪喊冤。（圖／美聯社／達志影像）
川普和18名共同被告，在面臨2020年選舉顛覆案的刑事指控後，富爾頓郡檢察官威爾斯（Fani Willis）要求19人，須在美東時間8月25日中午前自首，預計將於10月23日開始審判程序。

77歲的川普，作為首位面臨刑事指控的美國前總統，未來命途難料，儘管目前這些控罪，並沒有影響他在共和黨提名選戰中，作為參選人，於2024年挑戰民主黨總統拜登（Joe Biden）連任的地位。

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