新北無良攤商涉賣「假羊肉」！檢複訊兄妹檔、肉商 只有她遭羈押
新北市蘆洲區一對楊姓兄妹，在大台北果菜市場經營肉品攤商「重寧海鮮號」，卻遭爆以美豬的嘴邊肉製成假羊肉來販售，新北地檢署24日會同衛生局，前往其住處、攤商、倉庫等6處地點搜索，並拘提楊姓兄妹及上游供獲商陳姓股東3人，檢方複訊後聲押，楊姓女攤商因有勾串共犯或證人、湮滅證據之虞，法院裁定羈押禁見。楊男及陳男則分別以20萬、10萬交保。
記者林莞茜／綜合報導
檢警調查，楊姓兄妹所販售的肉品與海鮮價格相對低廉，與多家火鍋、團膳業者都有合作，其上游供貨商陳姓股東，自2020年起，就涉依楊姓兄妹訂購需求，販賣混合豬肉的羊肉、或不含羊肉的豬肉片給楊姓兄妹，楊姓兄妹再謊稱是羊肉，販售給不知情的消費者或火鍋業者；新北地檢署昨日會同衛生局，前往楊姓兄妹住處、攤商倉庫與花蓮、三重的上游公司等6處地點執行搜索，並拘提3名被告及通知3名證人到案說明，同時查扣手機、電腦、帳冊、進貨出貨單、客戶資料表等相關物證。
新北地檢指出，3名被告涉犯《刑法》意圖欺騙他人就商品品質為虛偽表示罪、詐欺取財罪、違反《食安法》販賣攙偽或假冒食品罪嫌，另因楊女有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准；楊男及陳姓股東無羈押必要，諭令以20萬元及10萬元交保。