名家論壇》黃創夏／大局為重講得好聽　侯友宜肯先退嗎？

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請問：如果不滿意侯友宜的「13.6%」，改成「16.3%」就可以滿足？
請問：就算刻意說侯友宜是「23.6%」，能追上多家民調已破四成的賴清德？
再請問：一個搞了好幾個月，還願意表態支持國民黨的選民當中，願意支持侯友宜的只有「75%」，就已經讓國民黨黨中央和侯競辦沾沾自喜了，憑什麼自信如果柯文哲不選，或是郭台銘不選，那些這半年以來就是不想投給侯友宜的「非綠」選民，就會投給侯友宜？
最近國民黨已經黔驢技窮，只能喊出「大局為重」，問題在於：這樣的「大局」是什麼？
請問讓一個曾被劉家昌形容是「裡面沒有一根草的草包」當總統，這是台灣人民該有的大局？
請問，被前苗栗縣長徐耀昌所寫的「四大罪」：「提一個連黨內同志都不認同的人；提一個在韓國瑜選總統時冷眼旁觀的人；提一個在百場公投中拋棄國民黨的人；提一個竊取黨的權力，卻不肯付出分毫的人」，這樣的人物，會是國民黨振衰起敝的「大局」為重？
侯友宜、金溥聰、朱立倫、國民黨那些沒落權貴們清醒吧，社會上根本已經沒有「下架民進黨」是最高需求的「大局」，而是「不屑國民黨」之數量更多的輕蔑。
真要大局為重的話，請問侯友宜可以先表態退選嗎？
因為「非綠」已崩潰，「棄藍」正當道！
此情勢中，有個人特別令人驚艷，前苗栗縣長徐耀昌的文字表達團隊能力竟如此之好，他向國民黨告別的千字文中，「侯友宜四大罪」鏗鏘有力、淺顯易懂，宣告國民黨即將大爆發「退黨有理、反侯無罪」！
這個發展更重要的意義是：國民黨自欺欺人，「非綠大聯盟」的「國王的新衣」被戳破了，一直幻想「只要團結，就能班師回朝」的「泛藍術士」（以他們最近的表現，只能是「術士」，談不上「策士」）都自證只是個笑話！
他們眼中只看到了去年縣市長大選的「討厭民進黨」，卻一直沒有勇氣去面對更大數量的「不屑國民黨」，「前提假設」都已經如此離譜了，所有的推演和過程，當然只能是荒謬！
《美麗島電子報》最近持續公布「第21波」以後的數波滾動民調，郭台銘目前啟動連署、爭取門票的態勢越來越明顯，在「四腳督」情況之下，賴清德穩定的還是穩居「三成」以上，而且已經直逼四成，甚至兩家以上破四成，已有突破天花板之勢！
柯文哲、侯友宜和郭台銘都低於「兩成」，三個人都只是在掙扎，長時間多份民調都有共通趨勢，就是三人都是「一成不變」的格局。
更重要的現象是，三人都有鐵粉，民調的細部結構分析，更是顯示支持群的本質各有特色，根本很少會有流動，大不了就是不投票。
這些現象已經透露了，所謂的「非綠」並不是一個可以相容和流通的大水池，其實根本就不相容，光靠一個「下架民進黨」的義和團式囈語，並不足以造成其中必然的「棄保」！
事實上，這一波《美麗島電子報》特別公布了在「非綠」選民中的「棄保」意向，題目是「有人說明年總統大選的目標是政黨輪替下架民進黨，就應該投給侯友宜、柯文哲或郭台銘三位候選人當中，民調最高的？」結果只有「略多於三成」贊同，而有「高於五成以上」反對，其中不論是侯友宜、柯文哲或郭台銘的支持群當中，超過半數以上都反對這種說法！
這樣的局勢更說明了，如果只是要靠「下架民進黨」，就可以促成在特質上很不相容的各個「所謂非綠」支持群，癡人說夢，只是笑話！
正因為如此，所以在有公布「看好度」的相關民調資料上，賴清德遠遠領先高達「58%」，而「看好度」第二名的柯文哲和第三名的侯友宜，看好度只有過一成多，幾乎是他們自己支持度的一半左右。
反正不可能會贏的選舉了，乾脆造反，找自己的出路吧。
這段日子以來，國民黨的那些「宮廷藍」一直算計錯誤的是：自己破落了卻還高高在上，頤指氣使，什麼「挺著胸膛倒下去」之閉門造車和脅迫逞威，沾沾自喜在做白日夢！
終將逼迫長期以來被視為是「奴隸」的國民黨內、各種受盡輕蔑與利用的各種勢力，決心集結大反撲，進行逆襲了！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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