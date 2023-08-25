蘇拉颱風「830開學日」最靠近台灣！不排除成強颱、路徑貫穿台灣
蘇拉颱風來勢洶洶，目前位於恆春東南東方430公里之海面上，在菲律賓東方海面打轉，預估下周二（29日）開始偏西走，最靠近台灣時間為30日、31日，中央氣象局預報員預估，明（26）日下半天將增強為中颱，且天氣環境適合颱風發展，因此「不排除成為強烈颱風」，最接近台灣的時間為8月30日、31日，也不排除會直接穿越台灣。
記者鍾怡婷/綜合報導
蘇拉颱風中心位置25日2時在北緯20度，東經124.1度，以每小時6公里速度，向南南西進行，中心附近最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時９０公里），相當於10級風，7級風平均暴風半徑80公里。
氣象局預報員指出，目前蘇拉颱風在原地打轉，預估下周二（29日）開始偏西走，將在明（26）日下半天增強為中颱，所在環境適合颱風發展，未來一兩天若是發展比較好的話，有機會發展成為強烈颱風，最靠近台灣的時間在下週三、四，不排除發布海上警報，陸上警報要視未來暴風圈範圍而定。
目前歐洲、日本路徑預測，下週四蘇拉颱風恐「穿心颱」籠罩台灣，對此中央氣象局預報員表示不排除可能，不過由於滯留的颱風路徑變化大，還需要進一步觀測變化。東半部雨勢從29日開始逐漸明顯，30日、31日雨勢最猛烈，其他地區還要再進一步觀察颱風路徑變化，若是路徑偏北的話，同樣在30日、31日北部地區也有暴雨來襲。