台積電大跌16元！Fed鷹浪引爆美股屠殺 台股早盤警戒重挫220點
在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）於全球央行年會發表談話前夕，美股四大指數大跌，「AI 巨獸」輝達財測驚豔也難挽狂瀾，AI概念股普遍下殺。台北股市早盤跌逾200點，最低一度來到16524點，跌幅約1.1%。權值王台積電早盤大跌16元至548元，跌幅跌逾2.4%，其他電子股大多走低。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數挫跌373.56點，或1.08%，以34099.42點作收。標準普爾500指數下挫59.70點，或1.35%，收4376.31點。那斯達克指數下跌257.06點，或1.87%，收13463.97點。費城半導體指數大跌120.71點，或3.35%，收3481.30點。
輝達盤初再創歷史新高後漲幅大大收斂，終場僅微幅上揚0.1%，神威不敵聯準會，其他主要晶片股全跌，超微（AMD）、英特爾（Intel）、應材（Applied Materials）挫約3至7%%。
日韓股市分別下跌1.5%、0.8%。台北股市早盤跌逾200點，最低一度來到16524點，跌幅約1.1%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤大跌16元至548元，跌幅跌逾2.4%。
同樣為晶圓代工的聯電、世界先進跌約0.4%，力積電跌近1%。其他重要電子股，如聯發科、宏碁、華碩、旺宏、台達電皆走低。