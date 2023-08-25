呼吸錯誤恐導致牙齒歪斜！　醫傳授「鼻之呼吸」4招奧義

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呼吸學問大不同 用錯方式小心將污染直接吸進體內正確呼吸常被忽略，不少民眾使用錯誤方法呼吸卻不自覺，影響身體健康。台灣鼻科醫學會20日舉辦《鼻之呼吸 義診園遊日》衛教活動，由台大醫院耳鼻喉部蘇喨言醫師與趙君豪醫師現場為民眾義診。
經口呼吸僅是暫時性替代鼻子呼吸的方式，並非正常的呼吸通道，而造成呼吸不通順的原因包括先天性或後天性：
- 先天性：常見的例如鼻中隔彎曲或腺樣體肥大。
- 後天性：常見的則是下鼻甲肥大，造成鼻子無法正常呼吸。
經鼻呼吸空氣經鼻進入時，鼻腔內黏膜的微血管及黏液能有效過濾空氣中的灰塵、細菌和病毒，黏液層更能滋潤及加溫吸入的空氣，降低吸入空氣對肺部的傷害。
經口呼吸容易使喉嚨變得乾燥，而且口腔並沒有呼吸粘膜可以對空氣進行過濾與調整，使這些空氣中的污染物直接吸入肺部，嚴重影響身體健康。
長期用嘴巴呼吸 恐衍生3種狀況近年來工業發展迅速，導致空氣污染漸趨嚴重，而台灣的海島型氣候讓環境濕熱且溫差大。據健保申報資料分析，108年國人因過敏性疾病就醫人數約355萬人，就診率為每十萬人口15,038人，男、女性就醫人數各約為163萬人（46.0%）以及192萬人（54.0%），顯示鼻子過敏在台灣相當普遍。
非過敏性鼻炎也是一大問題，非過敏性原因引起的鼻炎好發於20歲以上成人。在慢性鼻炎的病人身上常發現腫脹的下鼻甲黏膜，不少病人也會同時合併有鼻中隔彎曲，導致許多病人覺得鼻子被塞住而想要用嘴巴呼吸；部分兒童更因腺樣體肥大，造成長期使用嘴巴呼吸，這些問題久了就有可能衍生出以下3個狀況：
1 牙齒歪斜經口呼吸時舌頭須平貼在口腔底部，久而久之舌頭抬起力量不足，口腔內肌肉受力不均衡，長期下來會導致暴牙、戽斗、齒列不正、咬合不正等問題，而咬合不正甚至會造成其它器官疾病。
2 增加呼吸道感染的風險經口呼吸無法像鼻子呼吸那樣能有效過濾空氣中有害物質，因此較易引起呼吸道感染，特別是幼童容易造成扁桃腺增生的情況。
3 減低呼吸效率鼻子有過濾、加溫、加濕、抗菌等功用，倘若改用嘴巴呼吸，就會失去鼻子保護的功能。並因為血液中的含氧量降低，長期下來會造成身體慢性缺氧，產生慢性疲勞的症狀。
經口呼吸如何治療？振興醫院耳鼻喉部醫師張智惠分享，若長期習慣經口呼吸，會對睡眠、健康、情緒帶來影響，例如睡覺時若習慣使用經口呼吸，舌頭會更容易退到喉嚨裡、阻礙呼吸，也就容易出現呼吸暫停、打鼾、氧氣不足、睡眠呼吸中止症等現象，進而打斷睡眠周期，降低睡眠品質；此外，舌頭位置也會影響到牙齒排列，導致下巴後縮臉型改變；若是支氣管較為敏感的病人，長期使用嘴巴呼吸，因空氣沒有經過鼻腔失去過濾功能，更容易讓病原體進入到身體裡影響身體健康。
鼻子過敏在台灣發生率相當普遍情況，隨著醫療科技進步，現今除了藥物治療，也有多種手術方式可進行治療。新光醫院耳鼻喉頭頸外科醫師徐英碩表示，鼻塞手術造成疼痛有3大原因：傷口太大、視野局限麻藥打不周全、術後鼻填塞止血導致無法用鼻子呼吸，但現在已有許多先進的手術治療方式及新式醫材可選擇，開完刀後能快速止血，讓病患可以馬上用鼻子呼吸，不會有脹痛感，也不用經歷移除鼻填塞的過程，術後觀察一下，隔日就能回歸日常生活，省去許多住院時間。
成為「鼻之呼吸」傳人 4招練起來習慣經口呼吸的民眾，醫師建議可練習以下4個要訣，重新找回經鼻呼吸的習慣：
1. 時刻提醒自己使用鼻子呼吸
2. 呼吸要緊閉雙唇，並將舌頭頂住上顎
3. 避免用力呼吸，穩定呼吸節奏
4. 如果鼻塞，可使用溫熱毛巾敷蓋鼻孔，以短暫緩解鼻塞現象
透過以上練習，並保持自在舒適的速度和力量，可逐漸養成經鼻呼吸的好習慣，維持身體的平衡與健康。醫師提醒，若長期受鼻塞所困擾，應盡快尋求耳鼻喉科醫師的協助，進行專業的評估，切勿因為經口呼吸的不良習慣而衍生其他問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59021
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