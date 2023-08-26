運動維納斯／被工程師耽誤的「神力女超人」　靠運動練出翹臀

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籃球是小檸檬最愛的運動，卻也是最令她心碎，「籃球帶給我的快樂，是其他運動無法比擬的，但是我人生中兩個最悲傷時期，也跟籃球有關，大學時因長短腿造成骨盆傾側2公分，當被醫師宣告必須停止打籃球，否則會無法走路甚至影響生育，那一瞬間彷彿世界陷入黑暗。」
籃球是最愛也最心碎 永遠的Kobe鐵粉
暫停打球後，復健期間開始看NBA，成為Kobe的鐵粉，從沒出國經驗的他，曾鼓起勇氣單飛LA看比賽，沒想到Kobe嚴重受傷，沒見到他的身影，撲了個大空，回國後開始收藏Kobe紀念品，兩年間到手五十多件珍藏版球衣，正籌備穿著球服參加訓練營時，傳來Kobe逝世的噩耗，她說：「我的生活突失重心，整整哭了一個禮拜。」
Kobe去世後，穿過的球服價格翻倍，但他絲毫沒又售出的心理，反而只要有空就會拿出來回憶，她說：「這些球衣，我平常連試穿都捨不得，一定會妥善珍藏，記得剛開始收藏時，薪水幾乎全花在買球服上，當時有一件明星賽GI等級針網眼球服，花費超過當時月薪搶到，卻被家人罵個半死，現在已經是絕版品了。」
神力女超人 運動喚醒肌肉、上班更帶勁
現在運動已經是他生活的一部分，就像黑咖啡能提神，每天早上起床後簡單的重訓或伸展，能夠喚醒肌肉，很快就有好的精神，新的一天工作也特別有效率。回想起學校畢業後投入職場的那段時間，久坐辦公室，體重增加不少，為了減肥開始重訓，沒想到一練就停不下來。
每周至少要進健身房3次，上課從不遲到早退，全勤不懈的訓練讓她肌肉線條明顯，她說：「〈神力女超人〉是我的偶像，我每天都朝著目標前進，期待有一天能夠展現出跟他一樣健美又性感的形象，重訓讓我學會自律，也因此對自己更有信心，相信自己到老婆婆時，仍然會保有現在的精實體態。」
最近受男友影響，開始了一個瘋狂計畫，她跟著男友進場看棒球，覺得很熱鬧但感覺不出什麼難度，直到第一次去大魯閣打擊練習場，結果完全揮空，才發現天下怎麼有這麼難的事，從想要碰到球到很紮實的擊中球心，原來有那麼遠的距離。
愛上擊中球的爽感 汗水噴眼、精疲力竭仍享受
同事都不相信女生會迷上打棒球，她說：「棒球有一種魔力，打擊出去那一瞬間的快感，深深吸引了我，誘使我不停的揮棒，甚至去海邊的時候，我都會帶著球棒，在陽光下、沙灘上，面對大海全力揮棒，雖然全身曬的透紅，汗水噴進我的眼睛，幾乎都要精疲力竭，但是真的很爽，我很享受這種感覺。」
凡事認真的她，覺得自己深受Kobe影響，她說：「他在場上永不放棄的精神，深深感動了我，曼巴精神從此成為我的信仰，我記得Kobe曾經說過，當你還沒達到目標，就代表你練習還不夠，所以我未來對任何事情，都會全力以赴永不放棄。」