限5天！全家「特大杯咖啡、可樂」買1送1　7-11冰棒7支100元

蘇拉颱風攪局普渡開學日！5成機率從花蓮貫穿台灣　侵台時間拉長

▲日本氣象廳預估蘇拉颱風走向；而歐洲模式預估有近5成機率從花蓮登陸。（圖／翻攝自日本氣象廳）
▲日本氣象廳預估蘇拉颱風走向；而歐洲模式預估有近5成機率從花蓮登陸。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者鍾怡婷/綜合報導

蘇拉颱風來勢洶洶！中央氣象局預估有機會發展成強烈颱風，下週三、四（8月30日、31日）最靠近台灣，氣象專家賈新興分析歐洲模式資料，指出蘇拉颱風4至5成機率會從花蓮登陸成為穿心颱，且若從花蓮附近靠近或穿越台灣，接近以及遠離的速度恐怕減慢，導致影響時間拉長、累積雨量增多，專家憂心對台造成傷害較大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇拉颱風路徑走向特別，根據歐洲資料顯示，會先往南邊再往北邊走，路徑有往日本沖繩，也有往巴士海峽，有4至5成的機率會在下周四（31日）清晨從花蓮登陸台灣，移動速度變慢，登陸前和登錄後若走的速度變慢，影響台灣時間就會拉長，雨水量增多，對台灣恐造成明顯傷害，提醒民眾要特別留意。

至於美國路徑資料與歐洲模式很像，會先往北再往南打轉一個圈，後往巴士海峽方向前進，部分路徑會在恆春、宜蘭、北部登陸台灣。

觀測美國、歐洲預估路徑後，可以發現同樣的情況就是，29日後蘇拉颱風路線變化大，27日、28日要密切觀察，後續走向對台灣的影響。

▲根據歐洲資料顯示，會先往南邊再往北邊走，路徑有往日本沖繩，也有往巴士海峽，有4至5成的機率會在下周四（31日）清晨從花蓮登陸台灣。（圖／賈新興）
▲根據歐洲資料顯示，有4至5成的機率會在下周四（31日）清晨從花蓮登陸台灣（左圖）；美國路徑資料顯示，部分路徑會在恆春、宜蘭、北部登陸台灣（右圖）。（圖／賈新興）
根據中央氣象局指出，蘇拉颱風明（26）日下半天將增強為中颱，且天氣環境適合颱風發展，因此「不排除成為強烈颱風」，最接近台灣的時間為8月30日、31日，也不排除會直接穿越台灣。東半部雨勢從29日開始逐漸明顯，30日、31日雨勢最猛烈，其他地區還要再進一步觀察颱風路徑變化，若是路徑偏北的話，同樣在30日、31日北部地區也有暴雨來襲。

蘇拉颱風「830開學日」最靠近台灣！不排除成強颱、路徑貫穿台灣

丹瑞颱風生成！蘇拉明增強為中颱　雙颱共舞「發海陸警機率曝」

天氣預報／蘇拉颱風動態1圖看懂！強度持續增強　對台灣影響出爐

快訊／「蘇拉颱風」生成了！週末有機會轉中颱　下週北上撲向台灣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀