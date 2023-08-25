蘇拉颱風攪局普渡開學日！5成機率從花蓮貫穿台灣 侵台時間拉長
蘇拉颱風來勢洶洶！中央氣象局預估有機會發展成強烈颱風，下週三、四（8月30日、31日）最靠近台灣，氣象專家賈新興分析歐洲模式資料，指出蘇拉颱風4至5成機率會從花蓮登陸成為穿心颱，且若從花蓮附近靠近或穿越台灣，接近以及遠離的速度恐怕減慢，導致影響時間拉長、累積雨量增多，專家憂心對台造成傷害較大。
記者鍾怡婷/綜合報導
蘇拉颱風路徑走向特別，根據歐洲資料顯示，會先往南邊再往北邊走，路徑有往日本沖繩，也有往巴士海峽，有4至5成的機率會在下周四（31日）清晨從花蓮登陸台灣，移動速度變慢，登陸前和登錄後若走的速度變慢，影響台灣時間就會拉長，雨水量增多，對台灣恐造成明顯傷害，提醒民眾要特別留意。
至於美國路徑資料與歐洲模式很像，會先往北再往南打轉一個圈，後往巴士海峽方向前進，部分路徑會在恆春、宜蘭、北部登陸台灣。
觀測美國、歐洲預估路徑後，可以發現同樣的情況就是，29日後蘇拉颱風路線變化大，27日、28日要密切觀察，後續走向對台灣的影響。
根據中央氣象局指出，蘇拉颱風明（26）日下半天將增強為中颱，且天氣環境適合颱風發展，因此「不排除成為強烈颱風」，最接近台灣的時間為8月30日、31日，也不排除會直接穿越台灣。東半部雨勢從29日開始逐漸明顯，30日、31日雨勢最猛烈，其他地區還要再進一步觀察颱風路徑變化，若是路徑偏北的話，同樣在30日、31日北部地區也有暴雨來襲。